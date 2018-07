El Brasil derrota Mèxic, que s'acomiada amb el cap ben alt (2-0)

Amb Rafa Màrquez convertint-se, amb 39 anys, en el primer futbolista que suma cinc titularitats en cinc Mundials, Mèxic ha jugat de tu a tu al Brasil, li ha plantat cara, ha firmat una actuació d'aquelles que et permeten marxar amb el cap ben alt, però que no ha evitat el triomf de la 'canarinha' (2-0). Neymar ha obert la llauna després d'una gran jugada de Willian tot just havia començat la segona part i ha servit el segon a Firmino per rematar el partit ja a les acaballes. Coutinho, dels millors del Brasil a Rússia fins aquest dilluns, ha tingut una actuació discreta, mentre que l'estrella del PSG ha liderat la victòria d'una selecció que avança amb pas ferm i convicció.

La selecció de Tite ha hagut de suar i picar molta pedra per derrotar Mèxic, que ha començat el partit dominant. Els brasilers no han tingut problema a cedir la pilota als de Juan Carlos Osorio i a generar perill quan tenien camp per córrer. Quan millor estava Mèxic, però, la 'canarinha' ha reaccionat al cap de vint minuts amb dues accions plenes pólvora de Neymar primer i de Gabriel Jesús i Coutinho després. La primera ha topat amb un gran Ochoa i, en la segona, Jesús ha topat amb les cames de la defensa i Coutinho ha acabat rematant alt. Mèxic també ha tingut perill, però Vela, Lozano i Chicharito no han estat encertats en la presa de decisions finals. A partir de la mitja hora de partit, quan el cansament ha dut els mexicans a afluixar la seva pressió asfixiant, el duel ha guanyat en ritme i espectacle, sobretot, per part dels brasilers. Mèxic s'ha posat la granota de treball, de fet, no se l'ha tret en cap moment, i s'ha dedicat a defensar-se amb un replegament ordenat i amb el sacrifici dels seus homes ofensius.

Tot i que Mèxic ha pogut arribar al descans frenant l'alegria ofensiva del Brasil, els de Tite han sortit amb un ritme altíssim després de passar pels vestidors i, al cap de cinc minuts, una internada de Willian pel vèrtex esquerre de l'àrea ha acabat amb una gran assistència del jugador del Chelsea que ha rematat Neymar a plaer, que s'ha llançat a terra estirant la cama davant d'un Ochoa superat. El gol ha esperonat el Brasil, que s'ha instal·lat en un esquema de 4-4-2 amb Neymar i Gabriel Jesús despenjats en punta i amb Coutinho partint des de la banda esquerra i, a la dreta, Willian ha firmat el seu millor partit d'aquest Mundial.

El Brasil s'ha dedicat al segon temps a divertir-se davant un Mèxic cada cop més fos, que resistia gràcies a les aturades d'un Ochoa imperial, i amb algunes oportunitats al contraatac, tot i que mal acabades pels atacants de la 'tricolor': quan tocava passar-la, xutaven, i a la inversa. El partit s'hauria pogut enredar al minut 70, quan Neymar ha protestat amb exageració una trepitjada de la Layún –que havia entrat a la represa en substitució de Rafa Márquez– que ni el col·legiat Gianluca Rocchi ni el VAR han sancionat. Amb més cor que cap, Mèxic ha pogut espolsar-se el setge brasiler, però han topat amb una defensa comandada per Thiago Silva i Miranda difícil d'enderrocar quan s'aconsegueix superar Casemiro, que ha estat amonestat i no jugarà els quarts de final. Ja a les acaballes, Firmino ha matat el partit després d'una assistència de Neymar, que vol regnar a Rússia en un Mundial del qual Messi i Cristiano ja han estat eliminats.