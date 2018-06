Caballero, Modric i Rakitic deixen Messi contra les cordes (0-3)

L'Argentina de Messi ha caigut contra la Cròacia d'Ivan Rakitic (0-3) i, tot i que arribarà viva a l'última jornada, podria no dependre de si mateixa en funció del que passi aquest divendres a l'Islàndia-Nigèria. Una errada clamorosa del porter Willy Caballero aprofitada d'allò més bé per Rebic, una genialitat de Modric i un gol de Rakitic ja a les acaballes han castigat un conjunt argentí que camina sense rumb. La victòria de Nigèria aquest divendres seria el resultat que donaria més opcions als argentins a l'última jornada, mentre que si Islàndia guanya els islandesos en tindrien prou d'empatar en l'últim partit contra una Croàcia ja classificada.

Messi ha de remar contra massa coses. Si no en té prou de topar amb un conjunt croat que sap molt bé a què juga i com juga, ha hagut de lluitar contra uns companys que juguen més a veure què fa que no pas que l'ajuden, contra un porter que regala gols als rivals i contra un entrenador que sembla viure instal·lat en un bloqueig permanent. Fins a tres a canvis ha fet Jorge Sampaoli aquest dijous després de no poder passar de l'empat (1-1) en el primer partit contra Islàndia: Enzo Pérez ha entrat al centre del camp per Lucas Bíglia, Gabriel Mercado s'ha vestit de titular per formar part d'una defensa de tres relegant Marcos Rojo a la banqueta i Marcos Acuña ha pres partida a la banda al lloc de Di María.

Tres canvis per passar del 4-2-3-1 sense ritme utilitzat contra els islandesos a un 3-4-2-1 amb Messi fent parella amb Maximiliano Meza a la mitjapunta al darrere de Kun Agüero. La sacsejada imprescindible de Sampaoli no s'ha traduït en una millora substancial del joc d'Argentina, però sí que ha proposat més i millor contra una Croàcia amb dues consignes clares: defensa fèrria i molta explosivitat en contraatacs iniciats per la qualitat de Modric i Raktic i finalitzats per dues bales com Rebic i Perisic a les bandes. Aquesta ha sigut la tònica d'un primer temps molt frenat per la duresa dels dos equips, però amb oportunitats a banda i banda. Messi, mentrestant, no ha trobat el protagonisme que necessita per fer de Messi.

Caballero enterra l'Argentina

La segona part ha començat amb el mateix guió fins que Willy Caballero, porter suplent al Chelsea, ha errat una passada davant d'un Rebic que no ha desaprofitat el regal (0-1, 53'). Sampaoli ha donat entrada a cames fresques per capgirar el partit, entre elles, la del davanter del Juventus Paulo Dybala, que han donat una mica de vida l'Argentina mentre Messi continuava sense aconseguir trobar protagonisme. Amb els argentins ja avesats a l'atac, una genialitat de Modric, que ha fet un golàs amb un xut des de la frontal (0-2, 80') i un contraatac finalitzat per Rakitic (0-3, 90+1), ha acabat de despullar una selecció argentina que camina sense rumb mentre Messi no troba la tecla.