Dues rematades de cap condueixen Anglaterra a les semifinals (0-2)

La selecció d'Anglaterra segueix fent de la pilota aturada una de les seves millors armes i amb un gol del defensa central Maguire a la sortida d'un córner al primer temps ha encarrilat una victòria que ha certificat Dele Alli a la represa (0-2). En les seves primeres dues rematades entre els tres pals la selecció de Gareth Southgate ha firmat dos gols que han sigut massa per a Suècia. El porter Pickford, amb tres grans aturades, ha evitat tot intent de remuntada d'una selecció escandinava que s'acomiada de Rússia havent demostrat que hi ha vida més enllà de Zlatan Ibrahimovic. Amb aquesta victòria, la selecció anglesa torna a les semifinals d'un Mundial 28 anys després.

De fet, Anglaterra s'ha imposat per la seva efectivitat més que per haver sigut millor. Si els anglesos han enviat al fons de la xarxa les seves dues primeres rematades, Suècia ha topat amb una gran actuació de Pickford. En un partit pobre d'ocasions, en què la selecció escandinava ha cedit la pilota als anglesos, que no han sabut trenar un joc fluid i amb ritme, el porter de l'Everton ha aparegut amb encert quan més se l'ha necessitat. Anglaterra s'ha limitat a fer un partit correcte, i Suècia, superada per l'efectivitat anglesa, tampoc ha sabut apoderar-se del partit quan necessitava remuntar. En el primer enfrontament en què els suecs han anat al darrere al marcador, l'ordre i el treball col·lectiu que plasmen en el seu sistema de 4-4-2 no ha sigut argument suficient per capgirar el marcador. Un ordre que ha s'ha esquerdat en el gol de Maguire a la sortida d'un córner (0-1, minut 30). Anglaterra ha marcat 11 gols a Rússia: 8 a pilota aturada (3 dels quals de penal) i només 3 de jugada.

Els de Jane Andersson han intentat reaccionar i, tot just començar la segona meitat, al cap de sis minuts, Berg ha enviat un xut sec que ha sigut respost a la perfecció per Pickford. Poc després una gran centrada de Lingard entre el cor de l'àrea i el segon pal l'ha rematat a gol Dele Alli per tornar a castigar els suecs (0-2, 58'). Una galleda d'aigua freda a la qual Suècia ha respost amb una gran jugada entre Toivonen i Claesson que ha acabat, de nou, amb una gran aturada del porter anglès. No ha sigut l'última gran mà de Pickford, perquè Berg, amb un bon xut des de fora de l'àrea, ha tornat a topar amb el porter anglès. En el primer partit en què Kane no marca amb els anglesos aquest Mundial, la pilota aturada, Dele Alli i Pickford han donat la victòria a Anglaterra, que ja pensa en les semifinals.