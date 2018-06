Mo Salah, el faraó futbolístic de l’Egipte modern

260x366 Egipte Mo Salah Egipte Mo Salah

Aquest havia de ser el seu Mundial i al primer partit només va escalfar banqueta. El faraó futbolístic de l’Egipte modern havia fet els deures. Millor jugador africà i millor jugador de la Premier League aquest any. La CNN Sports, que no és gaire docta en qüestions polítiques, el qualificava del Rei Egipci... Si ho arriba a llegir Al-Sissi, el president d’Egipte! Va créixer admirant Ronaldo, el brasiler, no pas el portuguès, i també Zidane. Ell mateix deia que estava en el seu millor moment, era el seu any. Després d’una gran temporada, Rússia l’havia de ratificar liderant la seva selecció, lluny d’Anfield, on s’ha convertit en el Faraó. Sergio Ramos i les seves arts marcials, voluntàries o no, ho han truncat. A Rússia hi és, però caldrà veure com. De petit, per entrenar-se amb el seu primer equip feia quatre hores de camí d’anada i quatre més de tornada, tot un sacrifici. Als setze anys, va debutar a l’Al-Mokawloon, jugant de lateral i plorant, al final del partit, perquè se sentia allunyat del gol. Recorda com el moment més alegre de la seva vida el dia que va intuir que podia viure del futbol. Una temporada espectacular a Suïssa en la seva arribada a Europa va convertir-lo en jugador d’un Chelsea multimilionari l’any 2014. L’equip londinenc no el va veure apte per al seu primer equip i el va cedir al Fiorentina, en una temporada va passar de la Toscana al Laci, de la perifèria a la capital per explotar i convertir-se en un valor a l’alça. Tornar a Anglaterra per demostrar-li, en el seu primer any, a Abramovic que estava molt equivocat, no va ser una revenja. Coutinho li va cedir el lideratge de l’equip dels Beatles, i ell es va convertir en màxim golejador a la lliga, l’esquerrà que ha aconseguit més gols amb l’esquerra en un campionat i el jugador de l’equip vermell que ha marcat més ràpidament cinquanta gols. Reconeix ser millor jugador del FIFA a la PlayStation que al camp, per tant, si finalment no pot rendir com esperava al Mundial, podrà gaudir-ne a casa. El futbol era el seu somni impossible que ha convertit en possible.