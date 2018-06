La Gràcia més vikinga no pot cantar una victòria d'Islàndia contra Nigèria

Durant el debut d’Islàndia al Mundial contra l’Argentina, el partit va tenir un 99,6% de quota de pantalla en aquest país ubicat al nord de l'Atlàntic. El davanter Alfred Finnbogason no va trigar a piular al seu compte de Twitter que el 0,4% restant era damunt la gespa defensant els colors del seu país per primer cop en la història en un Mundial. No estan sols a Rússia, un 15% dels habitants d’aquesta illa de poc més de 330.000 habitants s’han desplaçat per animar l’equip que els representa. Mentrestant, a Barcelona, al petit carrer de les Guilleries, al barri de Gràcia, hi ha un bar que es vesteix de blau cada cop que juga Islàndia. Aquest divendres no ha sigut diferent i una quarantena d'amics, acompanyats per una família d'islandesos que està de visita a la capital catalana, s'han aplegat per tornar a animar Islàndia, tot i que no han pogut celebrar la victòria perquè Nigèria s'ha imposat en el matx (2-0) amb dos gols del davanter Ahmed Mousa.

"La idea va néixer d'un grup d'amics molt futbolers que ja fa uns quants Mundials que ens reunim per veure el torneig plegats, però ens faltava una selecció per animar perquè no ens sentíem representats per la selecció espanyola", explica l'Oriol Mendieta just després d'arribar de la feina a la pròrroga i canviar-se la samarreta per una de color blau. Però aquest any han trobat una selecció que a tots els genera simpatia: Islàndia. I un lloc on fer parròquia: el bar la Pròrroga, propietat de l'Eneko Garayeta, nascut a Catalunya, amb pare basc i mare catalana. "Tots vam coincidir a animar Islàndia per tot el que suposa: és un país que ha deixat caure els bancs davant les males pràctiques i que, tot i ser una illa de només 330.000 habitants, s'ha plantat per primer cop en la història en un Mundial. És increïble", afirma l'Oriol. "És el primer cop que sento que «juguem» en un Mundial", remata l'Eneko.

Tot plegat, adobat per una cinquantena de samarretes blaves que es posen els dies de partit i on apareixen un casc víking, un logo que ha dissenyat el mateix Oriol, i el missatge "Island supporters". A més, l'Eneko es va posar en contacte amb l'ambaixada islandesa a Barcelona, que van aplaudir la iniciativa i els han cedit unes banderoles amb els colors d'Islàndia per acabar d'omplir de blau el local.

540x306 Aficionats catalans donant suport a Islàndia al bar La Pròrroga / DANI RÍOS Aficionats catalans donant suport a Islàndia al bar La Pròrroga / DANI RÍOS

Durant el partit d'aquest divendres entre Islàndia i Nigèria, tot i les poques ocasions que hi ha hagut entre els dos conjunts, no dubten a proferir de tant en tant càntics d'"Island, Island" o de fer el mític aplaudiment sota el crit de "Hu!" acompanyat d'un cop de mans que agermana la selecció islandesa amb la seva afició. A la taula central del local, on s'aplega la majoria dels presents entre cerveses i alguna cosa per picar, hi ha una família d'islandesos que han descobert l'ambient que es cou a La Pròrroga "de pura casualitat". "Som a Barcelona uns dies perquè estem fent un creuer pel Mediterrani. Vam buscar a Internet un bar a Gràcia on veure el partit d'Espanya i vam trobar La Pròrroga. El germà de la meva dona va venir vestit amb una samarreta de la selecció d'Islàndia i ens van rebre amb els braços oberts. Aquest divendres hem decidit tornar per veure la nostra selecció aquí", relata el Gaukur Ulfarsson mentre la seva filla petita no se separa del seu costat vestida de dalt a baix amb l'equipació d'Islàndia.

Així es viuen el partits d'Islàndia al bar La Pròrroga de Gràcia 🇮🇸 pic.twitter.com/nfSf5IGja7 — Albert Nadal (@AlbertNadal7) 22 de juny de 2018

Cada acció d'atac dels islandesos, per tímida que sigui, és celebrada amb eufòria, igual que cada oportunitat de Nigèria ben defensada per un treball d'equip islandès. Entre els presents a La Pròrroga hi ha en Jofre Mateu, exfutbolista d'equips com el Barça i l'Espanyol i analista de futbol a la Cadena SER, i que, tot i que participa en les converses amb altres companys, no aparta la mirada dels televisors repartits pel local per no perdre's cap detall.

Es fa el silenci amb el golàs de Nigèria

Al començament de la segona part, els càntics s'interrompen quan una pèrdua islandesa al mig del camp acaba amb un gran contraatac de Nigèria conduit per Mouses per la banda dreta i definit amb qualitat per Mousa (1-0, 49'). Després d'emmudir per uns instants, la gent aplegada a La Pròrroga no dubta a animar encara amb més ganes la selecció islandesa. Càntics típics que es podrien escoltar al Camp Nou són reversionats aquí per animar Islàndia. Tot i que la selecció que entrena Heimir Hallgrímsson ha intentat durant la segona part capgirar el marcador abandonant el seu replegament defensiu a fi d'oferir alguna cosa més en atac, Nigèria ha viscut còmoda fins al final del partit gestionant amb encert la seva superioritat. Al final ha rematat el partit amb un altre gol de Mousa (2-0, 75'). L'estrella islandesa Gylfi Sigurdsson hauria pogut maquillar el resultat amb un penal al minut 83 assenyalat amb l'ajuda del VAR, però l'ha enviat fora. A La Pròrroga l'hi han perdonat: "Si Messi en falla, Sigurdsson també en té dret".

Amb el 2-0 s'ha acabat el partit. El triomf nigerià complica el pas a vuitens d'Islàndia, tot i que en l'última jornada s'enfrontarà a una Croàcia ja classificada com a primera de grup. Aquest resultat, això sí, és el que dona més ales a l'Argentina de Leo Messi humiliada aquest dijous.