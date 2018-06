S’acaba el conte de vikings d’Islàndia

Dels focs d’artifici argentins a l’orgull dels vikings islandesos. Ahir, la petita Islàndia, aquella selecció que va meravellar en l’última Eurocopa en arribar als quarts de final, va caure (1-2) contra una Croàcia plena de suplents perquè ja se sabia primera del Grup D, un resultat que va convertir els islandesos en cuers al darrere d’una Nigèria també eliminada la nit en què el miracle el va obrar l’Argentina i no els vikings.

En el record de la seva primera participació en un Mundial, Islàndia podrà treure pit d’haver empatat contra la selecció de Leo Messi en el primer partit. De fet, el porter de 34 anys Hannes Halldórsson podrà explicar quan sigui vell la batalleta que va aturar un penal al que llavors era el millor jugador del món i que va ser escollit com el millor jugador del partit. O potser en farà una pel·lícula, ja que a banda de ser el porter del modest Randers FC de Dinamarca és director i productor de cinema publicitari. Com Halldórsson, altres futbolistes d’Islàndia podran marxar de Rússia amb el cap ben alt i seguir amb els seus oficis, com el d’advocat o el de pescador. L’èpica que envolta la selecció d’aquesta petita illa de poc més de 330.000 habitants es va acabar ahir en caure contra Croàcia, però quedarà sempre en el record. Sobretot, veient la comunió que tenen amb la seva afició: entre un 10% i un 15% dels habitants d’Islàndia s’han desplaçat a Rússia per animar la seva selecció.

Ahir el seu conte de vikings es va acabar. La història va començar amb un partit avorrit contra una selecció de Croàcia en què només el capità Luka Modric i l’extrem Ivan Perisic eren els noms habituals en l’onze plantejat per Zlatko Dalic. Tot i sortir amb un equip ple de reserves, la selecció balcànica és un conjunt sòlid que sap aprofitar el talent dels seus millors jugadors. Però ahir van pecar de relaxació en un primer temps en què es van dedicar a passar-se la pilota endormiscant el joc. A poc a poc Islàndia va sortir de la cova, sabedora que el gol que havia marcat Messi contra Nigèria els deixava fora del Mundial. D’aquesta manera, van prémer l’accelerador i, a les acaballes del primer temps, Finnbogason va enviar un xut que va sortir fregant el pal de la porteria de Kalinic. Tot seguit, Bjarnason va topar amb la cama del porter croat i, ja en l’última oportunitat vikinga abans del descans, Gunnarsson ho va provar amb un xut llunyà ple d’intenció. Res.

Badelj castiga la il·lusió d’Islàndia

A la represa, el guió va prendre un gir dramàtic per a Islàndia quan, al minut 53, Milan Badelj va finalitzar amb encert una jugada d’atac en què va rematar pràcticament a boca de canó i va marcar el primer. Instants abans, el mateix Badelj ja havia avisat amb un xut al travesser. La selecció islandesa va recórrer a l’orgull i la reacció vikinga no va trigar a arribar: el central Ingason va topar primer amb la mà de Kalinic i, després, amb el travesser. Finalment, l’empat islandès va arribar des del punt de penal i Gylfi Sigurdsson, que venia de fallar un penal contra Nigèria, va empatar el partit. Amb Islàndia ja bolcada a l’atac, Perisic va rematar el duel al contraatac i va posar punt final al somni islandès. Ara, Croàcia se les haurà amb Dinamarca als vuitens de final.