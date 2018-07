Kalinic, el croat que no jugarà la final del Mundial per una rebequeria

Croàcia jugarà per primer cop la final d'un Mundial, però un futbolista de la selecció potser no ho celebra: Nikola Kalinic. El davanter del Milan fa dies que no diu res a les xarxes socials. Convocat per jugar el Mundial, va ser suplent el dia del debut dels croats contra Nigèria. Però en els últims minuts del partit, Zlatko Dalic, el seleccionador, li va dir que entraria a jugar. Kalinic, però, va considerar que jugar pocs minuts no era bona idea, va negar-se a jugar i va acabar discutint amb el seleccionador.

Els pròxims dies la Federació Croata va informar d'una lesió a l'esquena de Kalinic, motiu pel qual marxava del Mundial. El comunicat oficial de la Federació Croata de Futbol deia que la lesió a l'esquena que el futbolista havia patit abans del Mundial no deixava d'empitjorar, però Dalic va acabar admetent que li havia fet forat. "El que ha passat no ens ha afectat. El primer és l'equip. Cal deixar de banda els egos quan es parla de la selecció. Per a la unitat i el bon clima al vestidor això és el més important", va dir el company d'equip Milan Badelj. Ara, Kalinic veurà per televisió com els seus companys juguen el partit més important de la seva vida.