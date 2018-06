Suècia derrota Corea del Sud i posa Alemanya contra les cordes (1-0)

Suècia s'ha estrenat amb bon peu al Mundial. El conjunt escandinau ha derrotat Corea del Sud (1-0) en un partit on ha dominat clarament, tot i que ha hagut de recórrer a un penal de VAR per obrir el marcador. El resultat posa contra les cordes Alemanya, que necessitarà guanyar Suècia a la segona jornada si no vol marxar cap a casa abans d'hora.

El conjunt escandinau ha dut el pes de l'enfrontament i ha disposat de les principals ocasions de gol. De fet, els coreans no han sigut capaços de xutar cap vegada entre els tres pals de la porteria de Robin Olsen i només han fet tres tirs desviats, dos dels quals quan ja anaven per sota al marcador. Malgrat això, a Suècia li ha faltat punteria i ha necessitat un llançament des dels onze metres per avançar-se.

Ha sigut Andreas Granqvist qui ha anotat la pena màxima (65'), que ha indicat l'àrbitre després de consultar el VAR. A la revisió ha comprovat que Min-woo Kim ha fet caure Viktor Claesson a l'àrea. A partir d'aquí Corea s'ha animat i ha fet un pas endavant, obligat pel marcador. Però ni així ha sabut trobar el camí de la porteria.

Els coreans tenen complicat passar a la fase següent i necessiten no fallar en els següents partits contra Mèxic i Alemanya, consecutivament. A més, estaran pendents del lateral Joo-ho Park, que s'ha lesionat a la mitja hora de joc i ha hagut de ser substituït.