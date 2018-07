Suècia treu profit de les seves virtuts i es desfà de Suïssa (1-0)

Suècia té molt clar què fa. Coneix les seves virtuts i les esprem al màxim i amb convenciment. Defensa fèrria, cedir el joc a Forsberg i dos davanters bregadors al servei del col·lectiu. Sense una figura com Ibrahimovic, la fortalesa recau en el grup i el grup va a una. Amb aquestes consignes clares, s'han imposat aquest dimarts als vuitens de final a Suïssa (1-0) amb un gol que ha nascut a les botes de Forsberg, que, després d'una gran finta amb el cos, s'ha perfilat per xutar des de la frontal i ha tingut la fortuna que el defensor suís Akanji ha desviat la seva rematada tova a gol davant la cara d'incredulitat del porter Sommer. A tots els ingredients als quals els suecs fien el seu èxit, s'hi ha sumat, contra Suïssa, la fortuna per marcar el primer i únic gol del partit.

El gol suec ha arribat a la segona meitat, al minut 66, amb temps perquè el conjunt helvètic pogués reaccionar. El seu tècnic, el croat d'origen bosnià Vladimir Petković, ha posat tota la carn a la graella: els davanters Embolo i Seferovic s'han tret el peto d'escalfament i han saltat a la gespa. Suïssa ha apujat una marxa la intensitat, però no ha aconseguit fer suar en excés una Suècia que no pateix per defensar-se instal·lada en un 4-4-2 en què el sacrifici col·lectiu és innegociable. El conjunt helvètic, més enllà de xuts defectuosos i des de llarga distància, ha proposat poc, tret d'una rematada de Seferovic, ja en l'afegit, que el porter Olsen ha aturat amb encert. Suïssa ha sigut incapaç de pertorbar l'ordre escandinau.