L’Uruguai s’aferra a Luis Suárez per derrotar la França de Mbappé

La selecció uruguaiana es posava les mans al cap quan Edinson Cavani s’havia de retirar lesionat en el partit dels vuitens de final. El davanter havia sigut la punta de llança en els dos últims partits de la selecció celeste en el Mundial de Rússia. Sense ell, els sud-americans ho fiaran tot al blaugrana Luis Suárez per afrontar el partit de quarts contra França (16 h, Cuatro), en què s’hauran d’enfrontar a una de les seleccions més en forma i que té Kylian Mbappé com a principal amenaça.

Cavani, autor de dos gols als vuitens de final, no està descartat del tot i ahir va participar en l’entrenament, tot i que sense completar la sessió. Per això sembla difícil que Tabárez s’atreveixi a situar-lo d’inici. Serà, si es confirma, l’únic canvi del seleccionador respecte al partit contra Portugal.

Més clares estan les coses a França, que va descobrir als vuitens de final la versió més letal de Mbappé, el futbolista que va liderar la classificació davant l’Argentina. Ara bé, contra l’albiceleste el davanter del PSG va tenir moltes facilitats defensives, que contra l’Uruguai es convertiran en traves, ja que els sud-americans són l’equip que millor defensa del torneig: només ha rebut un gol en els quatre partits disputats.

Didier Deschamps, entrenador de la selecció francesa, només tindrà una baixa, la del sancionat Blaise Matuidi. El seu relleu té tres possibles noms: Corentin Tolisso, Steven N’Zonzi i Thomas Lemar, encara que probablement el tècnic francès triï el primer.

L’Uruguai, guanyadora de dos Mundials (1930 i 1950), aspira a tornar a ser en unes semifinals, com ara fa vuit anys a Sud-àfrica, on van caure contra Holanda, mentre que el conjunt bleu, vencedor el 1998 en l’edició on eren amfitrions, no supera la ronda de quarts de final des del 2006, any que van jugar -i perdre- la final contra Itàlia.