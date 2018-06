L’autocomplaença enverina la vigent campiona

Quan a l’estat de xoc i l’abatiment segueix de seguida l’autocrítica es presenta un clar indici que el cor i el cap no estan alineats. Segurament ara, Joachim Löw, ja sap amb claredat per què la seva selecció ha marxat amb estrèpit de Rússia: per evitar actuar a contracor, el seleccionador va deixar de prendre decisions racionals.

Enmig de la frustració de perdre contra Corea de Sud (2-0) i de consumar-se la primera eliminació d’Alemanya en la fase de grups d’un Mundial, Löw va trigar ben poc a assumir que la vigent campiona no havia merescut continuar endavant en el torneig. A les catacumbes de l’estadi no era moment de fer anàlisis profundes, però el seleccionador germànic va apuntar que al seu equip li va faltar “lleugeresa” en el joc i, de retruc, precisió en tres quarts del camp i en la rematada, segurament garratibat per la tensió d’haver perdut el primer partit contra Mèxic, d’esquivar el drama davant Suècia tot just amb una victòria a l’últim sospir i de tenir l’extrema urgència de guanyar en un partit sense inspiració a una Corea del Sud que ja jugava eliminada i sense pressió.

L’estupefacció que ha precedit el bloqueig d’Alemanya durant el Mundial ha estat directament proporcional a l’arrogància amb què es va plantar la selecció campiona a Rússia. “Abans del partit davant Mèxic algú es creia que només prement un botó ja estaríem de nou afinats”, va admetre Löw.

Justament fa un any, Alemanya presumia d’haver guanyat la Copa Confederacions amb un equip B, sense els seus campions mundials Neuer, Boateng, Hummels, Kroos, Khedira, Özil i Thomas Müller. En l’abundància del moment, Alemanya va celebrar poc després que la seva selecció sub’21 va proclamar-se alhora campiona d’Europa davant l’Espanya d’Asensio, Ceballos, Saúl, Bellerín, Deulofeu, Denis Suárez i companyia.

¿Qui gosava pensar, doncs, que podria derrotar aquesta Alemanya tan exuberant que, a més, va sumar de forma immaculada deu victòries en els seus deu partits de la fase de classificació per al Mundial?

Però la supèrbia tot ho enverina. I com va sincerar-se Hummels des de l’estadi de Kazan, “el darrer partit convincent que hem jugat va ser a la tardor del 2017”. En els amistosos posteriors contra Anglaterra (0-0), França (2-2), Espanya (1-1), Brasil (0-1), Àustria (1-2) i Aràbia Saudita (2-1), Alemanya va mostrar una deixadesa competitiva que Löw no va saber corregir.

D’alguna manera, el seleccionador va desatendre importants senyals de perill confiant que, d’alguna manera, Alemanya sempre se n’acaba sortint. Cert que, des de 2006, sota la seva direcció, la seva selecció no havia baixat fins ara d’unes semifinals en cap dels tornejos importants. Però ja se sap que en època d’èxits és quan més s’encobreixen els errors i quan més es dilata la presa de complexes decisions.

A Rússia, Löw, com Vicente del Bosque el 2014 al Brasil, ha fet una cosa molt humana: entregar-se a les vaques sagrades, les mateixes que van carregar la glòria en l’anterior Mundial. Però ni Hummels, ni Boateng, ni Khedira, ni Özil ni Thomas Müller han respost a les exigències del present. Per a molts d’ells acaba una època a la selecció. També probablement per a Mario Gómez. Alemanya no ha tingut tant l’estabilitat del joc com se li pressuposava, ni tampoc gol. Tot just n’ha marcat dos i cap materialitzat per un davanter nat. En cap partit la vigent campiona ha anat en aquest Mundial per davant al marcador.

I s’acaba una era per a Löw? Aquesta és ara la pregunta futbolística més important en una Alemanya deprimida, on la majoria de ciutadans recullen les banderes nacionals que penjaven dels balcons. La federació de futbol del país va reaccionar de seguida que comptava amb un tècnic que va renovar al maig fins al 2022. Indubtablement s’ha fet molt bona feina fins ara com per llançar-ho tot en orris. Però el mateix Löw va admetre que necessitava pensar què faria. Diversos mitjans de comunicació van trigar ben poc a demanar la seva destitució. La darrera paraula la té el propi tècnic. Primer ha d’esbrinar si té prou energia per fer un canvi de guàrdia entre els jugadors de la selecció o si el llast de la desfeta a Rússia és massa gran. Ja no es pot fer més la vista grossa. Qüestió de revisar l’autocomplaença de la selecció i, de pas, la sobrevaloració de la pròpia Bundesliga, on s’estén la mediocritat d’equips als quals els costa donar la talla en competició internacional.