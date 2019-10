Pedro Sánchez: “Ells i nosaltres”

Tan decebedor com l’electoralisme que li impedeix parlar amb el president Torra és l’únic missatge que li hem sentit al president Sánchez en la seva fugaç visita a Barcelona. Ha dit que “la crisi no s'ha acabat”. És així, per desgràcia. El problema és que ho ha dit als policies nacionals de la Via Laietana, en una nova teatralització davant les càmeres per fer veure que el problema és d’ordre públic i no pas polític. Fins al 10 de novembre, la política del govern espanyol continua externalitzada a policies i jutges. A sobre, tot improvisant, Sánchez s'ha exclòs de presidir tots els espanyols: “Probablement ells voldran persistir i cronificar aquesta crisi, de manera que nosaltres serem molt més persistents i cabuts”. El seu problema és que, tal com li van les enquestes, ves que al final, després del 10 de novembre, no sigui ell el president que hagi de persistir.