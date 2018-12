La millor companyia per a presos polítics i exiliats

Aquests dies estan arribant als seus destinataris les felicitacions de Nadal que Jordi Turull i Joaquim Forn han enviat per correu des de la presó de Lledoners. Tots dos estan en vaga de fam i Turull ja és a la infermeria, des d’ahir, en una decisió mèdica en què cal veure un senyal de lògica prevenció perquè la protesta que han iniciat (Turull i Jordi Sànchez van començar-la precisament avui fa dues setmanes) és tan digna com imprevisible. A la seva targeta, Forn escriu "Estic bé, convençut i determinat. No perdo l’esperança de revertir aquesta injustícia". I Turull cita Casaldàliga: "Encara hi ha Nadal en la lluita solidària". Injustícia i lluita són dos bons resums de la situació, que demanen a crits la companyia de dos conceptes més perquè acabi bé: unitat i intel·ligència.