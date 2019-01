El Financial Times ha publicat que la filla del president dels Estats Units, Ivanka Trump, és una de les candidates a presidir el Banc Mundial. No sé a vostès, però a mi em sembla una innocentada. La notícia no és del 28 de desembre, així que va de debò.

El Banc Mundial és una institució financera amb gairebé 200 països membres, 10.000 empleats, oficines en més de 100 indrets del món i desemborsaments per valor de més de 45.000 milions de dòlars el 2018.

Creat el 1945, acabada la Segona Guerra Mundial, juntament amb l’FMI conforma les dues institucions financeres globals més importants del planeta. Diuen que l’FMI ha acabat sent un banc i el BM ha acabat sent un fons monetari, però, sigui com sigui, estem parlant d’una institució global.

I què ha fet Ivanka Trump, a banda de ser filla del president dels Estats Units? Està graduada en econòmiques i va portar un negoci de moda i joieria que va deixar quan es va incorporar com a consellera a la Casa Blanca. Per cert, la xifra de vendes d’aquest negoci es va disparar després d’un any de Donald Trump al poder. Ivanka Trump té 37 anys. Dels anteriors presidents del BM, Jim Yong Kim tenia 53 anys quan va ser anomenat, els mateixos que Zoellick; Wolfowitz en tenia 58, i Wolfensohn, 62. La presidència del BM exigeix haver passat per institucions polítiques i financeres de renom mundial. Nomenar Ivanka Trump és com si fessin president de Coca-Cola un noi de 25 anys que ha muntat un bar d’èxit a Nova York. Tràfic d’influències, parlem clar.

La crisi financera i econòmica va portar els populismes, de dretes i esquerres. No deixa de ser increïble que governin alguns dels que més van guanyar amb les bombolles immobiliàries i financeres del 2008. Fa temps que tenim un problema amb les democràcies.