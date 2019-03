Aquest dissabte som cridats a manifestar-nos a Madrid. A alguns, malgrat que fa temps que som a Madrid, no ens hi deixaran anar. Per això és tan important que vosaltres, que podeu, hi aneu. Aneu-hi en nom nostre. En nom i representació dels qui estem injustament tancats a la presó o són a l’exili.

La mobilització de Madrid arriba quan fa cinc setmanes que el judici contra l’1 d’Octubre està en marxa. Un procés polític que condemna idees i drets. Una causa judicial que persegueix sentenciar en contra del dret a l’autodeterminació i convertir-lo en delicte. El seu argument és tan simple com trampós; tot allò que no està recollit a la Constitució és anticonstitucional. Tot el que és anticonstitucional és delicte. I tot el que és delicte mereix pena de presó. Aquesta és la guia d’actuació de la Fiscalia i el seu relat és el de la violència del “Fairy”. Un Fairy, per cert, que cap vídeo ha pogut mostrar, potser perquè simplement mai va existir. Com tantes altres coses dites en aquest judici i que mai podran ser provades.

La manifestació de dissabte serà un èxit. Contràriament al que alguns diuen, no ens mou l’ànim de fer petita la manifestació de Colón, aquella que, convocada per Vox, Ciutadans i el PP, va reunir poc més de 45.000 persones per la unitat d’Espanya. De fet, la manifestació fa mesos i mesos que es prepara. Des d’abans de l’estiu de l’any passat ja es va començar a fer contactes amb l’equip de govern de l’Ajuntament de Madrid. No es tracta de fer petit res ni d’actuar reactivament contra ningú. No és el nostre estil.

Es tracta de fer gran la defensa de les llibertats, els drets i la democràcia. Es tracta de mostrar la grandesa, el civisme i la determinació de la Catalunya dels valors republicans, la Catalunya que creu en els drets polítics i democràtics com a garants de la cohesió social i la convivència. De la Catalunya convençuda que l’autodeterminació no és delicte. De la Catalunya tossudament i dignament alçada que ja va demostrar l’1 d’octubre del 2017 que quan cal és imparable en la salvaguarda dels valors democràtics. Sempre des del civisme i la no-violència, però insubornable al costat d’allò que considera just. De la Catalunya feliçment resistent als cops i a la por que imposen a vegades els qui, sense raó ni arguments, només els queda l’autoritarisme.

La internacionalització de la causa catalana passa aquest dissabte per Madrid. Manifestant-nos pels carrers de Madrid arribarem a tot el món

L’opció de manifestar-se a Madrid en defensa del dret a l’autodeterminació ha estat present des de fa anys en els debats sobre les mobilitzacions que organitzaven les entitats sobiranistes. Mentre vaig exercir de president de l’ANC recordo aquest debat en diverses ocasions. Mai es va acabar de considerar del tot oportú. Ara, però, després de tot el que ha passat des de l’1 d’Octubre, tot ha canviat.

No ens manifestarem per Madrid per demanar permís. Tampoc hi anirem a implorar perdó. Hi anirem amb la determinació dels qui sabem que defensem una causa justa i exigim un tracte digne per part del Regne d’Espanya. Ens desplaçarem a Madrid com el mes de desembre del 2017, en plena aplicació del 155, vam anar a Brussel·les. Aleshores vau ser desenes i desenes de milers d’homes i dones els que vau ocupar els carrers i les places de la capital d’Europa. Aquest dissabte tornarem a ser multitud. Més de 500 autocars, vols i ferrocarrils sense places disponibles, hotels de la capital amb el cartell de complet són el presagi del tsunami democràtic que des d’Atocha fins a Cibeles omplirà la capital d’Espanya d’un crit d’esperança per la llibertat dels pobles i el dret d’autodeterminació.

La internacionalització de la causa catalana passa aquest dissabte per Madrid. Manifestant-nos pels carrers de Madrid arribarem a tot el món. No només perquè Madrid és una de les grans capitals del món i res del que hi passa és indiferent als corresponsals de la premsa internacional, sinó també perquè és molt rellevant que en ple judici contra l’1 d’Octubre una part important de la ciutadania de Catalunya es desplaci per manifestar-se pels carrers de Madrid.

El missatge que dissabte al vespre quedarà a Madrid és ben clar: l’autodeterminació no és delicte. I sense autodeterminació no hi haurà solució a la crisi política que ens ocupa. Les urnes mai poden ser objecte de persecució penal ni de prohibició. Per a qualsevol demòcrata les urnes formen part de la solució, mai del problema. Per això un referèndum mai pot ser motiu de disputa quan del que es tracta és de buscar solucions a un problema polític real.

Estic convençut que a Madrid i arreu d’Espanya hi ha desenes, centenars de milers de persones que comparteixen aquest missatge, el de la gent demòcrata que creu que cap llei ni cap poder constituït poden servir d’excusa per ofegar la voluntat política expressada pacíficament i democràtica per tanta i tanta gent. Des de la presó de Soto del Real us animo a anar a Madrid aquest dissabte. Si podeu amb autocar i si no en vehicles propis. Que el món ens escolti: l’autodeterminació no és delicte.