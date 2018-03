ABANSD’ARA

El Jueves Santo en Barcelona

De la crònica de Josep Roca i Roca (Terrassa, 1848-1924), a La Vanguardia (14-IV-1895), il·lustrada per Josep Lluís Pellicer (Barcelona, 1842-1901) amb escenes de la processó de Setmana Santa; la visita als monuments, altars amb el sagrari que el Dijous Sant es reserva per a l’eucaristia, i nois amb maces per “matar jueus” en l’Ofici de Tenebres, una tradició ara proscrita.