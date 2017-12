Més ones gravitacionals i menys orgasmes de dofí

260x366 'El Español' ha publicat diverses notícies sobre dofins i orgasmes 'El Español' ha publicat diverses notícies sobre dofins i orgasmes

En la vida del pareumaquinista no tot són desconhorts. De tant en tant, alguna ànima caritativa envia algun titular com aquest del 'Winchester Star': “Un estudi mostra que tenir sexe freqüent augmenta les possibilitats d’embaràs”. Així que era això! La popularització de les notícies pescaclics ha popularitzat la fórmula Bajanada Absurda + “Segons un estudi”, generalment d’una universitat peregrina o, directament, d’una marca que intenta vendre el seu producte. El resultat és una degradació de la ciència als mitjans, com si no estigués prou tocada de quan donem aire a homeòpates, antivacunes i altres xarlatans.

Un dels qui ha excel·lit en aquesta banalització de la ciència és 'El Español'. Heus aquí una breu selecció de titulars dels darrers mesos: “L’ancià que va acabar amb orgasmes salvatges després d’un tractament per a la pròstata”, “L’experiment que va acabar amb una investigadora masturbant un dofí”, “Aquest peix té una vida sexual tan sorollosa que deixa sords els dofins”, “L’estrany cas de la dona que tenia orgasmes quan es raspatllava les dents” o “Operen amb èxit un home amb un metre de penis i cinc quilos de testicles”.

M’agrada el periodisme que és capaç d’il·luminar tots els racons de l’experiència humana. Però si la notícia típica de la teva secció de ciència inclou un nombre inquietantment elevat de peces sobre orgasmes (incloent-hi una inquietant obsessió pel subgènere de sexualitat i cetacis) tal volta estiguis assimilant una cosa seriosa i fonamental com és la divulgació del coneixement científic a un cúmul d’anècdotes, trivialitats i personatges del circ dels monstres. És a dir, i dient-ho amb la veu i la intenció de Matías Prats, potser hauries de destriar més el gra... de la palla.