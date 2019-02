‘Noticias Cuatro’, tres, dos, u... Desconnectats!

Divendres al vespre Javier Ruiz, el presentador de Noticias Cuatro, acomiadava l’últim informatiu de la cadena. Cuatro es converteix en la primera cadena de l’estat espanyol que decideix prescindir de l’espai de notícies. Ruiz tancava el programa amb un to greu, gairebé dramàtic, fent grans pauses que recordaven l’estil de Jesús Hermida. Tenia, fins i tot, un punt de teatralitat: “ Y hasta aquí. Hasta aquí la información y hasta aquí ‘Noticias Cuatro’. La marca que nació con el valor de la información cierra hoy. Hoy nos despedimos de ustedes. Así que nos queda hacer tres cosas. Primero, agradecerles que nos hayan atendido. Que nos hayan permitido servirles eso: información, datos, cifras y noticias. Segundo, emplazarles a que sigan buscando. Busquen la información. Vienen tiempos cruciales en este país, todas las elecciones lo son. Sigan buscando información. Y tercero, decirles lo que les hemos dicho ya alguna otra vez: adiós y gracias”.

I s’apagaven per sempre les notícies a Cuatro, amb la promesa d’oferir un programa de sobretaula a partir de dilluns que, durant tres hores i amb l’ajuda de les xarxes socials, asseguren que els espectadors també participaran en el relat de l’actualitat.

Mirant l’evolució de Noticias Cuatro, el procés es caracteritza per una degeneració periodística. El naixement de la cadena el 2005 es va caracteritzar per una gran ambició informativa, amb el fitxatge estrella d’Iñaki Gabilondo com a vaixell insígnia. El periodista no va aconseguir a la televisió el ganxo que tenia a la ràdio, però hi havia una intencionalitat molt marcada de ser influents, sota l’aura de prestigi (i certa vanitat) que donava Prisa. L’any 2009, quan Mediaset va absorbir Cuatro, Gabilondo va plegar. Els serveis informatius passaven a integrar-se en un grup mediàtic que es caracteritzava per l’espectacle i el sensacionalisme. Amb la competència permanent de La Sexta, que ha sabut atribuir-se (no sempre de manera merescuda) una aura periodística de servei públic, Noticias Cuatro ha tingut un paper accessori en el panorama mediàtic espanyol. Cuatro intentava marcar les diferències tenint un to més explicatiu i pròxim, però no aconseguia singularitzar-se.

No sorprèn que Mediaset decideixi ser pionera en la decisió de cancel·lar els informatius. Tenen Telecinco liderant la informació televisiva a Espanya amb continguts grocs plens de tragèdies i successos que prioritzen l’impacte visual.

Carregar-se els informatius té un significat clar: desconnectar l’espectador de la realitat per entretenir-lo. Diu molt en un moment tan crític a escala informativa, no només a Espanya sinó també al món sencer, quan més es dilueix la línia entre notícia i espectacle, veritat i simple aparença. Amb tot, potser la cosa més perillosa no és aquesta, sinó la subsistència d’informatius que menteixen i manipulen, com els d’Antena 3, aprofitant-se d’un llenguatge i uns codis visuals que l’espectador entén com a garantia de periodisme i realitat.