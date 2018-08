‘El País’ ja veu víctimes del Procés i un culpable: Quim Torra

260x366 portada pais 29/8/18 portada pais 29/8/18

EN LES INNOVACIONS tecnològiques que ha implementat El País hi deu haver aquella eina que fa anys servia d’argument a Minority report: una per esbrinar crims i culpables abans que succeeixin. El diari ja veu víctimes del Procés i el culpable no és una sorpresa: Quim Torra. Arriba a la conclusió amb caramboles i dues fal·làcies. Primer, creu que posar llaços grocs al carrer “no és llibertat d’expressió” sinó l’obra d’una espècie d’exèrcit adoctrinat liderat per Torra. Després, considera que el president “ha clausurat el Parlament” i això “ha portat la fractura al carrer”. Passe-m’ho pel filtre de la veritat: l’activitat paramentària no s’ha clausurat, s’ha endarrerit uns deu dies respecte al que és habitual; i El País porta sostenint que hi ha fractura al carrer des del 2012. Des d’aleshores, hi ha hagut unes quantes sessions parlamentàries. Segona fal·làcia del diari: “El rebuig [de Torra] a participar en la Junta de Seguretat [...] amaga la voluntat de seguir exacerbant la divisió entre catalans”. Torra no ha rebutjat participar en la Junta de Seguretat -de fet, la presidirà- sinó parlar de les identificacions pels llaços grocs. I aquí arribem al txim-pom final: “Cap d’aquestes maniobres [les de Torra per amagar que vol conflicte] impedirà assenyalar Torra i els seus consellers com a responsables si alguna cosa irreparable arriba a succeir entre catalans”. Parlar “d’irreparable”, en aquest context, és deixar entreveure que hi pot haver víctimes. I dir que res “impedirà”assenyalar Torra vol dir res: ni tan sols la veritat.

EL BO D’EL CORTE INGLÉS

Una de les constants de la premsa espanyola és fer la cort a El Corte Inglés, i una prova la vèiem ahir a la portada d’ Expansión. Obria amb un títol d’aparença positiva: “El Corte Inglés aconsegueix ràting per l’emissió dels seus bons”. Quina és la part que no diu? Que la millor valoració que obté és BB+, traduït als profans: bo porqueria.