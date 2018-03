El primer Pedrolo

Quan gairebé no teníem res de res, una de les carències de les quals hom es dolia més, en els dominis de la literatura i de la cultura, era la suposada carència de la novel·la. Vèiem venir que quan es podria publicar -car sempre varem creure que un dia o altre s’aixecaria la veda-, no hi hauria novel·les, o bé les que es publicarien no respondrien a les necessitats del moment. Així ho entenia Maurici Serrahima en un article publicat a Ariel (octubre de 1946) […] Però gairebé ningú no podia saber en aquell moment que un home de la generació de la guerra [...] havia escrit ja un bon nombre de pàgines d’un to narratiu ben nou entre nosaltres, aïllat, -com ell mateix- dins una tradició incerta de novel·la, [...] Aquest home, naturalment, era desconegut encara, però no trigà gaire a sorgir, i des que sorgí ja no deixà d’imposar-se; sempre escrivint només en català, sempre singular, sempre transgredint límits i sempre contribuint a la novel·la com a mite, un producte que ens mancava encara més específicament que la novel·la en general. Parlo de Manuel de Pedrolo. Els seus contes [...] arrenquen del 1938, com veiem al volum 1r de Contes i narracions (Ed. 62). Abans d’ Elena de segona ma, escrita el 1949 i primera novel·la de Pedrolo entre les publicades, ja hi havia una altra novel·la, escrita, per cert, a Valladolid... La postguerra més profunda és consubstancial amb el Pedrolo més revelador, però encara no revelat. Fins ben entrat el decenni del 1950 no esclata per al petit públic, àvid i desorientat, d’aquell temps, el fenomen Pedrolo. [...] Concretament, el 1953 surt El premi literari i més coses, títol també “revelador”, gairebé profètic, perquè en aquells anys obtingué, posteriorment, el premi Joanot Martorell i el premi Víctor Català, [...] La novel·la de la represa, encapçalada per Manuel de Pedrolo, es presenta com un afer col·lectiu. La transgressió de límits que s’opera en la novel·la i la mitificació a què se sotmet permeten que s’estableixi una nova relació, passablement coherent, entre les necessitats polítiques del moment i els materials literaris. Perquè era una “necessitat” política que la literatura estigués al dia, i només la novel·la ho podia fer [...] Pedrolo ha explicat repetidament com des de l’aïllament total en què vivia (1943), sense saber si existien “uns altres” que tinguessin alguns propòsit semblant al seu, passà a la relació amb els que feien Ariel. Hi va arribar per mitjà de Carles Riba, a qui Pedrolo anava a veure alguns diumenges. [...] Així establia el primer Pedrolo les primeres relacions literàries, mentre emprenia des d’una peculiar soledat, la cursa de fons més espectacular de la literatura catalana moderna.