Premi a Quim Monzó, l’honor és nostre

LI VAN DONAR la paraula a Quim Monzó perquè agraís el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2018 que Òmnium acabava d’anunciar i, fidel a l’estil detallista de la seva prosa, va explicar com va anar tot: que el president de l’entitat, per primera vegada, no ho havia comunicat al guanyador per telèfon sinó per carta. Des de la presó. Tot explicant-t’ho, diria que amb els ulls humits, Monzó va transmetre indignació. I estupefacció: no trobava les paraules per contestar a Jordi Cuixart. Ara fa deu anys, a la Fira de Frankfurt, en Monzó sí que va trobar les paraules per explicar la història de la literatura catalana en el discurs més genial que es deu haver pronunciat mai sobre el tema. Totes dues aparicions han transmès la força de l’autoestima que acarona l’ànima d’un país. Moltes gràcies i felicitats, Quim, per aquest honor que ens has fet.