Que no es prenguin l’avís de Piqué a la lleugera

QUAN GERARD PIQUÉ surt a Madrid davant els micròfons de tot Espanya i afirma que “no hi va haver delicte de rebel·lió” revela que el judici està provocant molt més que un impacte emocional en la societat: està provocant un autèntic estat de consciència. La gent ha vist i ha sentit. La història dels Nissan abonyegats és patètica. Després de tres setmanes al Suprem i havent escoltat les declaracions de Rajoy en avall, la societat catalana, inclosa bona part de la no independentista, està redactant el mateix escrit de conclusions que el jugador del Barça. El tribunal ha de saber que una condemna per rebel·lió, sedició, alçament o temptativa hi ha molta gent que se la prendria com una qüestió personal, íntima, exactament igual, fins i tot pitjor, que les càrregues policials de l’1 d’Octubre. Una condemna seria una fractura, potser definitiva.