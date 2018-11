Telecinco equipara nazisme i independentisme

Divendres al vespre, a Informativos Telecinco, Pedro Piqueras aprofitava un fet històric per carregar contra el Procés. Després d’una notícia sobre com Albert Rivera havia sigut un gran amfitrió en la trobada de partits liberals europeus exhortant “ a frenar los enemigos de Europa, los nacionalistas y los populistas ”, Piqueras posava el focus en la commemoració a Alemanya de la Nit dels Vidres Trencats. Amb motiu del vuitantè aniversari del primer gran linxament dels nazis contra els jueus, amb més de mil víctimes i la crema dels seus negocis, temples, cases i llibres, la notícia posava èmfasi en unes declaracions d’Angela Merkel en una sinagoga de Berlín sentenciant que fets com aquell no podien tornar a passar. “ Es la esencia de un mensaje contra los nacionalismos en todos los formatos ”, deia la veu en off de la notícia. I aleshores inserien dues imatges d’una gran manifestació independentista (de fet, era una en defensa de la llibertat dels presos polítics). Aquestes imatges les acompanyaven d’una selecció de diferents moviments neonazis europeus.

Per confirmar la tesi del risc que es repetissin errors del passat mostraven el testimoni d’una supervivent dels camps de concentració, que temia pel que passava actualment. La veu en off tancava la notícia advertint: “ A veces, ni mirar al pasado parece servir de antídoto ”.

Queda clar que en la manera com van il·lustrar una notícia equiparaven clarament l’independentisme amb el ressorgiment neonazi. L’enfocament periodístic no tenia voluntat d’informació de caràcter internacional sinó que en feia una lliure interpretació en clau espanyola. La notícia de Telecinco tenia, a més, una part de lliure interpretació. Merkel afirmava que faria tot el possible perquè no es repetís el que va passar fa vuitanta anys i va centrar el seu discurs en l’antisemitisme actual arreu del món. Pilar Bernal, la periodista que firmava el vídeo, decidia que allò era un missatge “ contra los nacionalismos en todos los formatos”, un concepte que, si es contrasta amb les altres cròniques i declaracions fetes pels polítics en aquella sinagoga, no es va fer servir en cap moment. En aquell mateix acte, el president Stenmeier va apel·lar a anar “contra el nou nacionalisme agressiu apuntalat en mentides i difusor de consignes malignes”, al·ludint al creixent partit populista Alternativa per a Alemanya, que té una clara tendència antisemita. De “ nacionalismos en todos los formatos” no se’n va parlar en cap moment. Però el cert és que la frase de la periodista que firmava la informació era el recurs idoni, la manipulació subtil i perfecta, per equiparar a nivell visual l’independentisme amb el nazisme, posant al mateix nivell les manifestacions a favor del Procés amb els perillosos corrents neonazis i l’extrema dreta.

El que posa en relleu la notícia de Telecinco no és que es puguin repetir errors del passat sinó com, en el present, el nazisme és un gran aliat i l’eina preferida per combatre la discrepància política i sembrar la por.