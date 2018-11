Telecinco inclou imatges d'una manifestació independentista en una notícia sobre la Nit dels Vidres Trencats

Aquest divendres es va commemorar el vuitantè aniversari de la Nit dels Vidres Trencats, durant la qual es van produir arreu d'Alemanya diversos actes violents en contra de la població jueva, instigats pel règim nazi. Aquella nit del 9 de novembre del 1938, que va acabar amb més de 90 persones assassinades i prop de 300 sinagogues cremades arreu del país, a més de milers de detencions i de negocis destruïts, es considera el punt de partida de l'Holocaust.

'Informativos Telecinco', en l'edició d'aquest divendres al vespre, va dedicar una peça a aquesta efemèride i a la commemoració que se'n va fer a Alemanya, durant la qual la cancellera Angela Merkel va alertar del nou antisemitisme que està creixent al país. Per il·lustrar la peça, 'Informativos Telecinco' va utilitzar imatges d'arxiu de marxes nazis, però també altres de més actuals.

Just després d'unes declaracions en què Merkel deia: "Sabent el que sabem hem de treballar cada dia perquè el que va passar va 80 anys no torni a passar mai més", el vídeo mostrava imatges d'una multitudinària manifestació independentista, en què es veien senyeres, estelades i missatges a favor de l'alliberament dels presos polítics, però cap símbol propi dels règims feixistes. "És l'essència d'un missatge contra els nacionalismes en tots els formats", deia, mentrestant, la veu en off. Tot seguit, es mostraven imatges d'una altra manifestació a Polònia, amb un to clarament més violent, i d'un acte del Fidesz, el partit d'extrema dreta hongarès del qual forma part el primer ministre del país, el polèmic Viktor Orbán.