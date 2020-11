ABANSD’ARA

Article de Pere Pagès, Víctor Alba (Barcelona, 1916 - Sant Pere de Ribes, 2003) publicat a l’Avui (28-XI-2002) fa avui 18 anys. Denunciava un oblit que temps després encara no es repara. Fa un any van aixecar a les Corts un memorial de la presó de dones que hi havia en aquell barri barceloní. No s’hi deia res que abans del 1939 ja hi havien tancat dones antifeixistes.