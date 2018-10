Tres acomplexaments il·lustratius a TVE

1. Huckleberry Finn, de Mark Twain, és racista. També ho és una de les pel·lícules fundacionals del cinema, El naixement d’una nació. I, ei, revelació: El triomf de la voluntat, de Leni Riefenstahl, és directament pronazi. El Duo Dinámico cantava que el seu amor tenia quinze anys quan ells ja en sumaven vint-i-cinc (i seguien cantant-ho quan en tenien seixanta). Loquillo, Siniestro Total, Tom Jones i Jimi Hendrix, per citar-ne quatre, han cantat sobre matar les seves dones com a resposta a insatisfaccions amoroses diverses. ¿S’han de canviar les lletres d’aquestes cançons, s’han d’eliminar les escenes més polèmiques dels films que reflecteixen el racisme de l’època, prohibir el cinema de Riefenstahl o editar una versió light de Huckleberry Finn? No. Cal promoure la discussió sobre aquestes obres i presentar-les en el seu context. Està bé que els nanos d’ OT manifestin la incomoditat que els genera la lletra -això vol dir que, malgrat tot, progressem!-, però també que se’ls exigeixi una certa altura intel·lectual per assumir que les obres són sovint fidels miralls de les misèries d’una determinada societat. I, al capdavall, Mecano és zero suspecte d’homofòbia.

2. Ara la Falange es posa exquisida i exigeix que se li demanin disculpes perquè en una conversa espontània a OT un dels candidats i la directora de l’acadèmia van dir que “es cagaven” en aquest partit. Jo, francament i si puc, escullo llocs menys tòxics i desagradables per fer de ventre, però entenc que parlaven en sentit metafòric. És veritat que la televisió pública ha d’observar respecte per tots els partits polítics existents. També ho és que els partits tenen una responsabilitat pública envers la convivència. I, en el cas de la Falange, resulta obvi que no compleix. Cal posar-se al mateix nivell? No. Però tampoc naturalitzar la Falange com un partit més. És l’excrescència del franquisme que no s’ha erradicat correctament a Espanya. Que TVE hagués de demanar disculpes era probablement l’única solució possible en termes de protocol. Ara bé, cal preguntar-se què s’ha fet malament si això passa mentre un partit alimenta discursivament la violència que s’exerceix contra les esquerres o el sobiranisme.

3. TVE també s’ha disculpat per haver entrevistat Fermín Muguruza. El cantant de Kortatu i Negu Gorriak és un ciutadà sense cap condemna judicial per enaltiment del terrorisme (ni per cap altra cosa). A partir d’aquí, les seves opinions són tan vàlides com les de qualsevol altre i, per tant, només faltaria que no se’l pugui entrevistar perquè ha presentat un nou disc. Prou d’acomplexament.