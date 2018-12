Vox populi (vox Dei?)

L’estupefacció era ahir a la nit la resposta unànime als resultats de les eleccions andaluses. El canvi arriba a Andalusia, per primer cop des del restabliment de la democràcia, de la mà de l’extrema dreta, i ni a Vox s’ho esperaven. El PSOE de Susana Díaz es manté com la força més votada, però la pèrdua de catorze escons i el retrocés de la fórmula d’Endavant Andalusia no permetrà a l’esquerra formar govern. Tampoc no suma el PSOE amb Ciutadans, tercera força. Per tant, es comença a gestar l’alternativa de govern de dretes amb el suport ultra de Vox i el seu extraordinari resultat de 12 escons. Vox i Ciutadans han guanyat les eleccions. Ciutadans ha pujat 12 escons i tindrà el paperot de decidir si accepta la crossa de Vox i deixa en evidència el seu veritable tarannà. En una democràcia sana, els partits democràtics s’alien per evitar l’accés ultra a les institucions, però no serà el cas a Andalusia, on tindrem l’oportunitat de veure com cauen algunes caretes en una Espanya que no coneix encara la veritable naturalesa de Ciutadans. Rivera qualificava ahir Andalusia de “motor d’Espanya“ i apuntava a la Moncloa. Pedro Sánchez deu penedir-se de no haver convocat eleccions generals abans, perquè s’ha demostrat un cop més que el futur és susceptible d’empitjorar, i avui la dreta i la ultradreta estan inquietantment envalentides. Deien els grecs que la veu del poble és la veu de Déu. Costa de creure, amb la irrupció de la ultradreta antieuropea, misògina i franquista que anunciava ahir “la reconquista”.