Jinwar i la força de la sororitat

Afortunadament a vegades ensopeguem amb realitats inspiradores de les quals en podem robar un bocí per intentar incorporar-les a les nostres vides, i fer-les així un xic millors. Històries que en la forma poden semblar-nos distants, però que en l'essència són totalment transportables a la nostra quotidianitat perquè la situació d’opressió de les dones és evident arreu i en tots els àmbits de la vida.

Socialment s’ha naturalitzat i silenciat una guerra contra nosaltres que el patriarcat ha anat guarnint amb l’'attrezzo' necessari de cada època perquè anés pervivint i traspassant les fronteres de l’espai i el temps, de manera que ha arribat a avui amb una forma envejable. Tota aquesta violència es veu intensificada en contextos de repressió, de conflictes bèl·lics o altres situacions extremes, com poden ser les migracions forçades o els empresonaments. En aquestes situacions –Ruanda, Bòsnia, Síria o el Kurdistan en són tan sols alguns exemples– elles pateixen una doble victimització. Són víctimes de tortures, violacions i diferents tipus de vexacions o discriminacions pel sol fet de ser dones, amb l’afegit que gran part d’aquests atacs han estat reiteradament ignorats i oblidats.

En aquests contextos, una infinitat de dones al llarg de la història han patit el plom del masclisme, a mans dels 'seus' homes, d'enemics, de soldats o fins i tot de suposats agents d’ajuda com els cascos blaus... per citar-ne algun exemple.

Jinwar és un clar exemple de resistència i autodefensa de les dones i representa alhora la màxima expressió de la sororitat

Davant aquesta plaga, l'única defensa possible és aferrar-nos als feminismes. I és en aquest posicionament polític i vital des d’on es proposa l’autodefensa feminista, com a solució per afrontar aquest atemptat constant als nostres drets i llibertats. Aquesta autodefensa es construeix des de dues clares dimensions. Una és la individual, que passa per la incorporació de la mirada feminista autoreafirmativa i compromesa, que neix d’un procés personal gens fàcil perquè en moltes ocasions està carregat de contradiccions (amputar el patriarcat que carreguem ancestralment no és una tasca senzilla). I l’altra és la dimensió col·lectiva, i és en la que vull centrar-me avui, reprenent el fil del que al principi de l'article anomenava “realitats inspiradores”. Parlo de Jinwar: un clar exemple de resistència i autodefensa de les dones i que representa alhora la màxima expressió de la sororitat. Dones kurdes que han estat violades, agredides, venudes i obligades a casar-se en la guerra contra l'Estat Islàmic creen per primera vegada al Pròxim Orient un poble construït i habitat per elles.

Les dones de Jinwar han decidit organitzar-se i defensar-se per sobreviure, assumint com a fonament d’aquest nou espai de vida un feminisme que connecta amb els valors de la solidaritat i del respecte, proposant un estil de vida comunitari, autogestionat, amb una economia col·laborativa i un clar compromís amb l’ecologisme.

És un projecte que persegueix coses tan essencials com poder viure en llibertat i igualtat, en un entorn en què es respectin els drets fonamentals i es pugui assolir un nivell de benestar que permeti el desenvolupament personal i comunitari.

Jinwar, doncs, esdevé un refugi per a dones des d'on es pot canviar el món.

Aquest 8 de març es tornarà a veure la força imparable de les dones unides, i el nostre posicionament polític i vital passarà a l'esfera del que és global

En l’esfera de les relacions, el poder de la sororitat ocupa cada àtom d’aquest projecte i d'altres de similars que s’estan duent a terme amb la mateixa essència però amb formes completament diferents (grups formals i informals de dones o una varietat de projectes impulsats per dones i amb dones). Són formes de viure i d'estar al món que parteixen de la unió i el suport entre dones, teixint unes relacions de confiança i seguretat que et sostenen, t’acompanyen i et donen força. I que alhora et regalen l'oportunitat de pensar en una altra manera de viure, relacionar-nos i entendre el món, rebutjant un model social i polític obsolet que promou estructures de desigualtat i que porta al fracàs de la humanitat.

Aquests espais de dones tan diversos, aquests micro-Jinwars (agraeixo profundament la sort que tinc de gaudir-ne), et serveixen de mirall sense judicis, perquè elles –les companyes que hi participen– han viscut també el que tu els relates i de sobte el monstre de la culpa, la vergonya i el silenci són devorats per la comprensió i l’estima de qui ha estat d’alguna manera en la teva pell.

Aquest 8 de març es tornarà a veure la força imparable de les dones unides, i el nostre posicionament polític i vital passarà a l'esfera del que és global gràcies a la conjunció de tots els Jinwars que estan esdevenint motors de canvi reals i estan empenyent l'onada feminista sense possibilitat de retorn.

Seguirem alimentant i fent créixer els nostres petits Jinwars, per aconseguir la revolució social feminista.

Demà, pararem per canviar-ho tot!