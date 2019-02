L’altre esperit del 12 de febrer

Veure marxar els presos polítics cap a Madrid a bord d’un autocar de la Guàrdia Civil ha estat com veure passar la història de Catalunya, i no en la seva hora més bella, precisament. Tampoc en la d’Espanya. Considerar que un problema polític tan democràtic com la reclamació d’un referèndum es pot traslladar, jutjar, condemnar i empresonar és un error de càlcul. El judici és la solució si Espanya aspira a la victòria. Si s’aspira a una solució acceptable per a Catalunya, el judici és un error encara més gran que la violència policial desplegada l’1 d’Octubre, perquè més de dos milions de persones se senten asseguts al banc dels acusats. Aquesta vegada, però, ni Espanya ni Catalunya mantenen aquesta dialèctica en solitari. Espanya se sap observada per Europa, i això equival a dir, coneixent les atàviques pulsions hispanes, que se sap frenada per Europa. És un moment difícil per a tothom. I no està dita l’última paraula.