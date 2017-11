Fer un gran esforç per tenir pàtria

DESTINO ACABA DE desempolsar textos inèdits de Josep Pla. De la seves reflexions sense concessions en destaco aquesta: “El poble que no logra mantenir les manifestacions del seu subconscient en un estat folgat, llibèrrim i normal, perd la seva personalitat de manera fatal i seguríssima”. Pla parla, naturalment, dels catalans, de qui diu: “El català no té pàtria i per tant és un ésser diferent, que no pot comparar-se amb els que en tenen. Perdé la pàtria, feu un gran esforç per tenir-ne una altra sense lograr-ho [...] per això Unamuno diu que « hasta cuando parece que atacan, están a la defensiva». Trobar un català normal és difícil”. Està escrit fa més de mig segle i el desassossec vital continua. La grandesa del moment que estem vivint és que continuem lluitant per la normalitat, ja que l’estat en què vivim només entén l’assimilació.