Franco, Aznar i Pedro Sánchez

En una entrevista a 'El Mundo', el 24 de juny de 2018, van preguntar a José María Aznar: “Què faria vostè amb el cos de Franco?" Va respondre: "Jo crec que la qüestió és la Transició. El cos de Franco és on és des del 1975 [...]. Si es qüestiona la Transició, també es qüestiona la monarquia, que és l’element bàsic de la Transició, i la Constitució, que és el principi de la unitat d’Espanya”. Heus aquí l’esquema mental amb què els fills i nets dels guanyadors de la Guerra Civil han operat durant 44 anys: Franco és l'inici de totes les coses, començant per la instauració de la monarquia, la qual té com a principal finalitat garantir la unitat d’Espanya. A partir d’aquest pacte de la Transició, i només a partir d’aquest pacte, els guanyadors van permetre que el PSOE governés de tant en tant i es desenvolupés l’estat de les autonomies. ¿Qui toca Franco, toca el pacte? Aznar sap que no ha de patir, que Pedro Sánchez viu en campanya i només vol guanyar les eleccions.