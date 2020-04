El comitè d’experts que ens tregui del pou

El virus ens té confinats des de fa un mes. La malaltia i la mort se’ns fan presents cada dia, a vegades de molt a la vora. Personal sanitari i de serveis essencials treballen al límit de les seves forces, igual que els polítics que gestionen la crisi. No hi ha bones notícies (excepte la pròrroga del Mobile) ni n’hi haurà, perquè s’espera un 21% d’atur a final d’any. Les patrulles de vigilància rastregen les xarxes dia i nit per reprimir dissidents del relat oficial de la gestió, perquè fins i tot en plena pandèmia és més important el relat que els fets i les enquestes d’intenció de vot que comptar correctament les víctimes. Mentrestant, el país és ple de talent i de gent que pot moure recursos i que pot ajudar a dissenyar la sortida de la crisi. Alguns d’aquests em diuen que o no els truquen o no els fan cas. Saber que hi ha gent independent que pensa en com sortir del pou seria, per fi, una bona notícia.