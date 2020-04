El Mobile World Congress prorroga un any més el contracte amb Barcelona: seguirà fins al 2024

mFira de Barcelona ha arribat a un acord amb GSMA, l'empresa organizadora del Mobile World Congress, per prorrogar un any més el contracte que tenien per celebrar-hi el saló, segons ha pogut confirmar l'ARA.

El contracte actual expirava el 2023 però, atès que a quest any no es va celebrar el congrés per culpa de la crisi del covid-19, les dues parts han acordat que el saló també se celebri a Barcelona almenys fins el 2024.

Les institucions voldrien allargar el contracte encara més enllà del 2024

Això no significa que el Mobile marxi de Barcelona el 2024. Les institucions locals sempre han volgut que el saló segueixi quants més anys millor, però si això acaba passant les negociacions seran més llargues i complicades. En canvi, la pròrroga d'un any que ja s'ha acordat ha estat una simple renovació exprés per compensar la cancel·lació d'aquest any, segons les fonts consultades.

Aquesta renovació d'un any també pot facilitar l'acord entre totes les parts per veure com es reparteixen les pèrdues després de la cancel·lació d'aquest any. De totes formes, cap de les persones consultades ha confirmat que aquest hagi estat un factor important per a l'extensió del contracte.

La notícia serà benvinguda per als sectors, com l'hosteleria i la restauració, que aquest febrer es van quedar sense el saló. Uns sectors que també s'estan veient molt perjudicats pel coronavirus. I l'allargament del contracte també serà una bona notícia per a Fira de Barcelona: més d'un terç dels seus ingressos provenen d'aquest congrés.

El Mobile World Congress se celebra a Barcelona des del 2006, i ha aconseguit convertir-se en un esdeveniment de referència per al sector de les telecomunicacions.

El pas del temps ha demostrat que la cancel·lació del saló pel coronavirus tenia un fonament ben real

A partir d'ara, a més, podria guanyar encara més importància pel creixent debat que hi ha a tot el món sobre la tecnologia 5G i el seu ús per part de les grans potències mundials. La Xina lidera aquesta tecnologia, amb Huawei com a principal exponent, i això ha aixecat les alarmes als Estats Units, que han extès al sector de les telecomunicacions la seva batalla amb la Xina.

De fet, en un primer moment algunes veus sostenien que la cancel·lació del Mobile World Congress no responia a la por al coronavirus, sinó a una campanya anti-xinesa per boicotejar el saló, on les empreses del gegant asiàtic (amb Huawei al capdavant) estan molt presents. El pas del temps, però, ha demostrat que l'amenaça del covid-19 era ben real.