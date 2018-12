El 2018 ha sigut un any intens, amb polítics a la presó i en vaga de fam, amb un 155 que va allargar-se sis mesos i un panorama internacional marcat pel Brexit, la crisi dels refugiats i les protestes a favor dels drets de les dones. Per acomiadar l'any, us proposem una selecció del millor Jordi Duró amb una tria feta per ell mateix.

540x342 18 de gener del 2018 18 de gener del 2018

540x342 18 de febrer del 2018 18 de febrer del 2018

540x343 22 de febrer del 2018 22 de febrer del 2018

540x343 23 de febrer del 2018 23 de febrer del 2018

540x343 4 de març del 2018 4 de març del 2018

540x343 25 de març del 2018 25 de març del 2018

540x343 5 d'abril del 2018 5 d'abril del 2018

540x343 22 d'abril del 2018 22 d'abril del 2018

540x342 5 de maig del 2018 5 de maig del 2018

540x343 1 de juny del 2018 1 de juny del 2018

540x343 10 de juny del 2018 10 de juny del 2018

540x343 19 de setembre del 2018 19 de setembre del 2018