Pujols i la Cambra

Deia l'intel·ligent provocador Francesc Pujols: "Arribarà el dia que els catalans, pel sol fet de ser-ho, aniran pel món i ho tindran tot pagat". El sistema del filòsof de cambra dalinià va ser recollit per Josep Pla en el Manual d'Hiparxiologia, ni més ni menys que una mena de religió universal catalana. No va ser precisament gaire llegit, però va multiplicar la popularitat del brillant personatge. Fins avui Pujols retrata una actitud que ni en això és exclusivament catalana, però que no és aliena a com reiteradament es planteja un cert debat social. En els nostres dies, concretament en el dia d'avui, el pujolisme l'encarna una entrevista amb el president de la Cambra, Joan Canadell, en què assegura que "si Catalunya hagués estat independent ho hauria fet molt millor". Malauradament, el cofoisme és un enemic sibil·lí i Catalunya ho hauria fet millor, o no. És cert que controlar les bases fiscals donaria més recursos a l'administració, però la capacitat de fer una gestió seriosa no està en un suposat ADN. ¿Es podria haver previst la necessitat de tests, mascaretes, respiradors?, ¿es podria haver revertit la manca d'inversions en Salut aprovant un pressupost?, ¿es podrien prendre mesures d'ajuda als autònoms que no fossin burocràticament impossibles?, ¿es podrien gestionar millor les residències?, ¿donar xifres de morts de covid-19 transparents?, ¿es podria tenir un conseller d'Interior seriós? Els catalans no ho tenen tot pagat. S'ho hauran de treballar.