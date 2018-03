En defensa de la democràcia

Espanya rodola cap a una deriva autoritària que només pot portar desgràcies. El desdeny del govern de Mariano Rajoy amb les demandes del sobiranisme, inicialment per la celebració d’un referèndum, han deixat la responsabilitat sobre el problema polític més greu d’Espanya en mans dels jutges. Políticament tenallat per la nova dreta nacionalista espanyola, Rajoy és captiu dels jutges i de Ciutadans. Llarena ja té 9 presos polítics i processa per rebel·lió 13 representants catalans amb una interlocutòria en la qual considera que es pot actuar “violentament sense actuar amb violència”. La construcció del cas necessitava una violència que no s’ha produït, però els intents de borrokització del Procés es mantenen per justificar la duresa de les actuacions contra l’independentisme. Unes actuacions contra idees polítiques pacífiques i defensades democràticament que van obtenir un 47,5% dels vots en les eleccions del 21-D, amb la Generalitat intervinguda i amenaçada fins avui.

El moment és greu i el sentiment d’humiliació col·lectiva pot engegar a rodar el caràcter cívic i democràtic del Procés. Seria un gran error. La defensa de la democràcia i el restabliment de la Generalitat exigeix als nous actors que agafin el relleu actuar amb responsabilitat, amb mirada llarga i de manera unitària. La dignitat, la democràcia i la llibertat no són subornables i, malgrat les dificultats, molts catalans ho han après històricament.