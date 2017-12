3/12: El carrer de Rajoy

EN UNA VISITA A VAIXELLS de guerra espanyols a l’Àfrica, Rajoy va comentar que, a Pontevedra, vivia prop del carrer de Salvador Moreno. Encara que l’ajuntament va canviar el nom del carrer (amb els vots en contra del PP), Rajoy va dir que no entenia per què l’havien canviat i que ell el continuava anomenant així. Salvador Moreno va ser un militar que va participar en el cop d’estat del 18 de juliol, va bombardejar la ciutat de Gijón i la població civil que fugia de Màlaga i va arribar a ministre del franquisme. Rajoy va explicar així amb una anècdota la clau de la situació política espanyola. El PP és, sobretot, la germandat que vetlla pel compliment de l’acord essencial de la Transició. En el pacte de la Transició, els poders franquistes van acceptar un règim democràtic sempre que hi hagués tres temes intocables, tabús, on la democràcia mai no podia arribar: la unitat d’Espanya, la monarquia i la revisió (política o penal) de les responsabilitats del franquisme. Amb l’anècdota de Rajoy ens adonem que quaranta anys després encara som aquí i que de fet els tres tabús són un de sol. I, segons com, el més essencial de tots, el que permet mantenir com a tabús els altres dos, és que el franquisme continuï sent intocable.