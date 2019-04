Molly Ploom

Si és que ja té 11 anys, ha de poder anar tota sola en tren al col·le, nosaltres a la seva edat ho fèiem... Ha pujat al tren a la perfecció i els trens no descarrilen (en general). Sap que m’ha de trucar quan arribi. Va massa abrigada, he insistit que plouria i que havia d’agafar l’anorac, i ara és capaç de marejar-se, perquè evidentment no se’l traurà, és que si no hi soc jo...! Me’n vaig. No hi faig res palplantada a l’estació. Tinc el telèfon carregat? Merda! Vuitanta per cent. Posaré l’'ahorro de energía', què faria, pobreta, si m’hagués de trucar i jo no pogués contestar? ¿Potser la puc trucar per saber per on va i de passada m’asseguro que el telèfon va bé? No, espera’t... Si s’equivoca de parada ja sap que no m’enfadaré, que m’ha de trucar. A les 9 tot el malson s’haurà acabat i jo podré continuar vivint. Queden 15 minuts de patiment. Quina suor. Si passés res seria culpa meva. Entre sanglots li hauria de dir al mosso: “La vaig deixar anar sola...” Ara ja sí que hauria d’haver arribat. ¿I si ha perdut el bitllet i no la deixen sortir? No, no, em trucaria. Deu ser al carrer. Sap que no ha de parlar amb... I el camí se’l sap. M’espero a i 58. Són 3 minuts de res. Però podrien ser 3 minuts letals, la diferència entre salvar-la i no salvar-la, haig de trucar-la, però si truco no seré educativa. I a qui li importa no ser educativa? Són les nou en punt i no truca, dit gros, no tremolis, prem el botó, bateria, ajuda’m, no t’esgotis! Estic trucant, Déu meu, estic trucant. Agafa’l filla, intenta raonar, si t’has perdut aquí hi ha la mama, són les 9 i un, què ha passat? No els troben mai vius, els nens, quan els segresten, les nou i dos...! Ara el despengen, va, va, filla? Qui? Qui despenja? Hola? Ella o el segrestador? Filla? Estàs bé? Ara!!! Com és que no has trucat? Què dius? Que tens poc saldo i no volies gastar, cony de ta mare, estimada, cap de suro, benvolguda, ja parlarem a casa, passa-t’ho bé, un més sense 'tablet', avui sopem pizza, penja i no facis tard a classe, si és que és per matar-te, t’estimo.