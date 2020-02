3/02: Contra Madrid

QUAN ES DIU que Espanya té un problema territorial sol ser un eufemisme per parlar de la qüestió catalana. Però Espanya té un problema territorial més gran i complex. Es va agreujar amb la fórmula del cafè per a tothom, nascuda per diluir les reivindicacions nacionalistes, que no va resoldre el problema allà on n’hi havia i en va crear allà on no n’hi havia. I s’ha agreujat amb una ambiciosa operació d’estat: l’aposta per Madrid amb voluntat de fer-ne la gran capital de tot. És una operació a la vegada de modernització i de nacionalització espanyola, des del punt de vista identitari. Per això, l’aposta per Madrid, amb els diners de l’Estat i el poder del BOE, va provocar un primer malestar en les grans ciutats amb identitat pròpia, sobretot Barcelona, que l’han viscut com una agressió. Però l’aposta per Madrid també ha estat viscuda com una agressió per l’Espanya rural: els recursos que es concentraven a Madrid buidaven les zones agràries i l’Espanya buida té la sensació que aquesta operació modernitzadora menysté la seva manera de viure tradicional. L’explosió, per exemple aquests dies a Extremadura, de l’Espanya buida és també l’expressió d’una forta crisi territorial espanyola. La diferència és que aquesta la capitalitzarà Vox.