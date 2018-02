5 de febrer ‘Incierta gloria’

¿ÉS NORMAL QUE A LA GALA dels Goya les pel·lícules rodades en versió original catalana, com Incerta glòria o Estiu 1993, apareguessin reiteradament referenciades amb el títol en castellà? I sort que Handia, rodada en euskera, té el mateix títol en totes dues llengües... A mi no m’ho sembla, de normal. Els Goya es presenten com la gala del cinema espanyol. No del cinema en espanyol: per això no hi ha pel·lícules llatinoamericanes rodades en castellà. El que defineix el seu àmbit no és la llengua sinó l’Estat. Per tant, semblaria lògic que -tot i que la gala sigui en castellà íntegrament- es respectessin els títols en qualsevol de les llengües pròpies (constitucionalment!) de l’Estat. No sé qui decideix que no sigui així. Però em sembla la demostració d’una concepció jeràrquica i supremacista de la relació entre llengües, que n’expulsa o en menysté unes en benefici d’una altra. Francament, no m’imagino altres estats amb més d’una llengua -el Canadà, Bèlgica, Suïssa- adoptant aquest mateix model d’ocultació de llengües que li són pròpies. Només és un exemple, potser menor, però que això passi a Espanya, i sobretot que això sembli normal i que no faci mal als ulls, explica moltes coses de fons. Moltes de les que no es volen entendre.