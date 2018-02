No és màgia, és enteniment

L’arribada del 'coach' Pesic a la banqueta del Barça ha suposat un terrabastall i una confusió en les anàlisis per calibrar o valorar el rendiment immediat de l’equip. Fem servir paraules buides i retòriques per definir l’efecte o la màgia de l’entrenador i ens emboliquem en explicacions innòcues. En qualsevol professió de la vida el més preuat són els coneixements i, encara més, l’experiència per assolir amb èxit un objectiu. Això sí, no serveix absolutament de res si no saps dur a terme el teu pla de viatge. Els professionals d’alt nivell tenen la preparació exigida, però no qualsevol té la capacitat, ni l’habilitat per transmetre la informació que vols inculcar, establir les 'rules' de funcionament col·lectiu, com ell va dir, i, el que és més definitiu i imprescindible, com executar-ho. L’implacable Pesic, amb la seducció, el carisma personal i l'obligació de responsabilitat fan que el grup no trontolli. El seu control mai dona pas al dubte i molt menys al caos. És el resultat de la seva grandesa competitiva. Prendre decisions, criteri i sobretot l’enteniment són els fonaments perquè l’equip el segueixi. La màgia no existeix però Pesic és màgic!