Les fàbriques de mentides, al descobert

Diumenge al vespre, al No pot ser de TV3, en Jordi Basté analitzava com s’estan utilitzant les tecnologies per desinformar la societat, especialment en l’àmbit polític i social. Hackeig a la democràcia va ser un manual bàsic per entendre els processos més elementals a partir dels quals es manipulen els fets, se’n creen de falsos i s’elaboren algoritmes que determinen biaixos informatius per influir en múltiples sectors de la ciutadania. Immenses estructures invisibles que modifiquen decisions, opinions i conviccions i que, per tant, desvirtuen i afebleixen el sistema democràtic. Distorsionen la percepció de l’actualitat a l’usuari i li provoquen reaccions incoherents amb la realitat.

El programa tenia la virtut de comptar amb experts que explicaven d’una manera molt senzilla la complexitat d’aquests engranatges. El sistema de distribució de les fake news, la manera selectiva com arriben a determinats sectors, el funcionament del màrqueting polític i les noves estratègies de propaganda política a través de les xarxes socials, molt més barates que les convencionals i que, a més, arriben als ciutadans sense que aquest sàpiga que es tracta d’informació al servei d’un partit polític. Perquè aquí radica la importància d’aquesta edició del No pot ser i com és d’essencial veure’l: perquè com a ciutadans no som conscients de fins a quin punt estem sent manipulats a través d’eines que utilitzem habitualment: Twitter, Facebook, Instagram, Google o WhatsApp.

El programa ho va explicar amb un llenguatge senzill i exemples fàcils d’entendre. Va ser especialment rellevant el moment en què, a Los Angeles, Basté entrevista Robert Epstein, el psicòleg i periodista que ha denunciat el biaix dels algoritmes de Google i el poder d’aquest buscador en els resultats electorals: “Google no permetrà que Donald Trump sigui reelegit”, va afirmar. En un determinat moment de l’entrevista, Epstein, de manera espontània, va fer referència a Espanya i als múltiples processos electorals que s’hi han celebrat en pocs anys, sabent que Basté venia de Catalunya per entrevistar-lo. Potser en aquest punt del programa no es va acabar d’aprofundir en tot el que Epstein semblava voler explicar sobre aquest cas concret que ens afectava tan directament. Va quedar clar que Google també havia influït en la ciutadania però en l’entrevista no es va precisar en quin sentit i la conversa es va acabar d’una manera molt diluïda. Però, detalls al marge, el No pot ser d’aquest diumenge va ser de visionat obligatori, perquè, tot i que la manera de combatre aquest hackeig a la democràcia és molt complexa, només la consciència ciutadana d’aquestes manipulacions en pot apaivagar una mica els seus efectes.