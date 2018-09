Quim Torra, Lídia Heredia i la Thermomix

Dilluns, 'Els matins' de TV3 arrencaven la temporada amb la presència al plató del president Torra. La presentadora i directora, Lídia Heredia, l’entrevistava amb la seva capacitat d’incisió habitual. La periodista fa preguntes curtes, molt concretes, i té la virtut (sovint escassa) d’escoltar el convidat més enllà de sentir el que diu.

Heredia va començar amb les imatges del dia anterior de Torra en l’acte d’homenatge a Josep Rull en què el president feia broma dient que l’endemà la Lídia Heredia no sabria què preguntar-li. La periodista li va dir: “No pateixi, que de preguntes no ens en falten”. I així va ser. Va abordar tots els aspectes necessaris de l’actualitat política sense posar-l'hi fàcil però amb cordialitat absoluta. Heredia va demostrar haver preparat un qüestionari incisiu, d’aquells que obliguen el convidat a pensar i no li permeten deixar anar les respostes que tenia preparades.

És un deure ser exigents amb els governants i Heredia ho va ser, amb mà esquerra i educació

Quan Torra feia servir alguna expressió o deia una frase que podia ser posada en dubte, Heredia hi ficava cullerada i l'hi repetia perquè l'hi expliqués millor: “¿Què vol dir amb «la causa justa de la independència»?” o “¿Quan parla de sacrificis, a què es refereix?” o “¿Pot ser més concret? Quan parla de sacrifici, a la gent què li demana?”. Torra va dir en una resposta: “Jo em nego a acceptar que no tinguem la majoria social d’aquest país”. Ella va matisar: “Ja, però que vostè s’hi negui no vol dir que la tinguin”, i això va obligar el convidat a esforçar-se. La periodista va ser molt precisa a l’hora de parlar dels percentatges de suport a l’independentisme. Quan Torra no va voler revelar els 'whatsapps' que s’havia intercanviat recentment amb Pedro Sánchez perquè eren missatges privats, Heredia va ser múrria: “Aquest cap de setmana n’hi han fet públics uns quants a les xarxes socials...” “Coses que passen”, va lamentar Torra.

De la primera a l'última pregunta es va evidenciar una ruta periodística clara i el propòsit professional de demanar explicacions en comptes de simplement ‘deixar parlar’. És un deure ser exigents amb els governants i Heredia ho va ser, amb mà esquerra i educació. En una de les respostes, parlant de la seva conferència, Torra va fer una metàfora curiosa amb humor: “El president de la Generalitat ha de ser capaç d’agafar tots aquests missatges i passar-los per la Thermomix, que a casa la utilitzem molt, i arribar a liquar la solució que ens ajudi”. Encara sort que el president està acostumat a aquest aparell de cuina. Lídia Heredia no és una trituradora qualsevol d’aquestes que engeguen les aspes indiscriminadament amb la voluntat de deixar baldat l’entrevistat. La periodista de TV3 barreja, tritura, mol, bat, remou, emulsiona i trosseja amb gran elegància escollint sempre el que més convé. És metòdica i estricta amb la recepta. I calcula la temperatura, la velocitat i el temps amb precisió robòtica, i acaba aconseguint uns resultats que convencen l’audiència.