El rei Felip no té mòbil

Ara hi ha la festa major dels mòbils. Felicitats, xips. Però una de les revolucions del sector es va presentar al congrés de fa quatre anys: la tecnologia de la mà sense fils. L’inventor és l’empresari català Àlex Fenoll. Fixeu-vos en l’enginy. Es planta davant seu l’aleshores príncep Felip, que va donant la mà a tothom. Fenoll, amb un moviment de cap, diu que no. I la seva mà no es mou! Increïble! L’avui rei al·lucina hologrames d’alteració genètica davant la demostració científica. L’invent activa el procés d’alfabetització del monarca: “ ¿No me vas a dar la mano? ” I Fenoll, amb l’aparell de wifi, diu: “No”. Impressionant. Felip va voler veure’n una nova demostració. Es planta de nou davant el giny: “ Por educación deberías darme la mano, amigo ”. I Fenoll torna a activar l’artefacte: “ No eres mi amigo, serás mi amigo cuando me respetes ”. La mà no s’aixeca! En volem més! I Felip torna a pitjar el botó de la màquina: “ Me deberías dar la mano igualmente ”. I l’aparell de Fenoll no falla: “ No se la voy a dar porque no me dejáis votar la consulta ”. Així evoluciona la ciència i l’ésser humà. Fenoll Neil Armstrong arribava a la Lluna: un petit pas per a un català però un gran pas per a Catalunya. Havia d’arribar. De fet, Fenoll forma part d’una tradició científica pròpia que treballa en els coets de la llibertat.

El 1760 s’enlaira el primer. El familiar del rei Felip Carles III (fill de FelipV) convoca les Corts Generals. Els representants de la fantasmagòrica Corona catalanoaragonesa ressusciten i li presenten el científic Memorial de Greuges. Contra l’Espanya central, artificial, letal. Diuen els científics: “ Aquellos ministros, aboliendo de golpe todas las leyes civiles y económicas de los Reynos de la corona de Aragón, introduxeron todas las de Castilla, juzgando que esto combenía al Real servicio y al bien público, pero luego se conoció que [...] son imponderables los males que en su execución han padecido aquellos Reynos... ” El rei, demòcrata, defensor de la llibertat, els ho agraeix i es posa a treballar per una Península plurinacional. Només un exemple dels canvis: la Reial Cèdula de 1768 obliga que a tot Espanya s’actuï i s’ensenyi en castellà. I tot va anar a millor.

El 1885 el rebesavi del rei Felip, Alfons XII, rep un nou artefacte científic català novament dit Memorial de Greuges. El mateix de sempre: demostrar que la Terra és rodona i no plana. Que l’estat espanyol és un àlien que devora Catalunya: li fot mossades polítiques, econòmiques, legals, lingüístiques... I la criatura va morint i a sobre ha de demostrar que existeix. Al Borbó li aporten proves davant dels seus nassos reials. Això li diu l’advocat Marià Paspons: “No podem utilitzar la nostra llengua fora del nostre llar i en conversacions familiars: va ser bandejada de les escoles, més tard de les contractacions públiques i dels tribunals, als quals sovint els jutges, tan il·lustrats com són, no poden comprendre els testimonis i els inculpats. I si tot això no era suficient, fa un temps que s’amenaça i avui s’intenta de destruir [...] el nostre dret civil”. I tot va millorar, fins al rei Felip VI, que ho ha millorat encara més.

El Borbó més preparat és un amant de la tecnologia. Per això ve a la fira dels mòbils. Aquests darrers mesos ha treballat en un vell-nou dispositiu fabricat per al públic català: ¡A por ellos! Curiós. Fa quatre anys demanava educació a Fenoll. Avui el rei no només no ha demanat perdó per la violència contra Catalunya sinó que l’ha justificat i legitimat. Avui el rei és només un venedor més d’aquesta empresa de tecnologia immòbil que és l’estat espanyol. Sí, Felip ha sotsarrendat el seu prestigi, el de la Corona i el seu destí a la tecnologia letal i sense futur de l’Estat. Ell ara és un xip més d’un genètic sistema incomunicatiu. I l’únic invent que pot continuar mostrant és aquesta tecnologia amb fils, que et lliga com una soga. Aquesta tecnologia inhumana que ja no va contra Catalunya: va contra el segle XXI.