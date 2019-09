Ha anat molt bé això d'en Franco

En la qüestió llargament postergada de l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos, el Tribunal Suprem ha donat finalment la raó al govern d'Espanya. Ho ha fet en plena (pre)campanya electoral, però que ningú malpensi de tanta punteria. El PSOE ja té amb això el vernís progressista necessari per tornar a afirmar durant les setmanes següents, amb el permís de l'Íbex-35, que ells són l'esquerra. Tant se val que a Espanya se segueixin practicant detencions preventives per delictes inventats de terrorisme (com hem vist moltes vegades, i com tot apunta que veurem amb les detencions d'aquest dilluns), o que estiguem a punt de conèixer la sentència d'un judici descaradament polític, amb persones innocents dels delictes de què se'ls acusa (rebel·lió i sedició) però que no s'hauran estalviat ni un dia dels dos anys màxims de presó (també preventiva) que se'ls podien aplicar.

Tant se val també que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, declarés fa uns dies a 'El País' que Espanya “va sortir de la dictadura sense el més mínim rastre de violència, tret de la d'ETA”. Entre 1975 i 1983 hi va haver a Espanya entre 591 i 714 persones mortes (la xifra varia segons les fonts) per terrorisme d'extrema dreta o a mans dels cossos i forces de l'Estat, però aquests morts es veu que no compten per a Calvo i el seu govern. Ja sabem que el PSOE té la prioritat de protegir com sigui el relat del sistema polític del 78 i la modèlica Transició, però almenys ara, que comencem a tenir la informació del que va succeir, podrien intentar no causar-nos vergonya aliena amb les seves mentides i intents d'ocultació.

Tant se val, pel que es veu, que en la seva oportuna resolució el Suprem hagi deixat “per a més endavant” uns curiosos serrells pel que fa a l'exhumació de les despulles del dictador, i que no són altres que els recursos presentats per la comunitat benedictina del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco i l'Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, tres entitats obertament partidàries del règim franquista i dels seus crims, i que en fan apologia emparant-se en l'exercici dels drets civils (la llibertat d'expressió, el primer) que ells neguen als enemics. Tampoc hi ha cap idea definida sobre què s'ha de fer ara amb el recinte del Valle de los Caídos ni amb les víctimes del franquisme que hi són enterrades. Tant se val, perquè, segons la mateixa vicepresidenta Calvo, Espanya “era l'única democràcia europea que tenia un dictador en un mausoleu”, i ara aquesta situació serà corregida. Posats a dir, Espanya és l'única democràcia europea en molts d'aspectes: per exemple, l'única on es veu un partit d'extrema dreta exercint l'acusació popular en un judici. Per la seva banda el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha celebrat la notícia qualificant-la de “pas importantíssim”. Ho seria en un país amb una democràcia ben assentada, on qüestions com aquestes, d'una càrrega simbòlica important, fossin les darreres que quedessin per resoldre. No en un país que, com hem vist avui mateix, li serveix al govern d'Erdogan per justificar la seva repressió a Turquia.