El nou PP i el feixisme banal

Margalida Prohens, també dita Marga Prohens, és un dels dirigents del PP de les Balears que s'han vist beneficiats amb l'arribada de Pablo Casado a la presidència del partit. Fins ara ha estat diputada i portaveu parlamentària, però ara ha ascendit a secretària de comunicació interna del partit per la porta gran, que per als 'peperos' de províncies i d'ultramar és la porta de Madrid.

Aquest cap de setmana, en una entrevista concedida a l'Ara Balears, Margalida Prohens deia que "no es poden garantir els drets humans amb l'arribada massiva d'immigrants". Ho decorava amb el discurset de la lluita contra les màfies i la immigració ordenada i controlada, "perquè no pot ser, perquè és insostenible que a Espanya ens arribin disset mil persones". A Mallorca n'arriben cada estiu quinze milions, que no són immigrants sinó turistes de la més baixa qualitat, sense cap ordre ni concert, i al seu partit li sembla esplèndid. Pensar en una regulació del turisme, per a ells, és turismofòbia i mossegar la mà que ens dona de menjar, com es fa amb els porcs.

Però no ens desviem. El problema greu és que un dirigent polític que diu que no pot garantir els drets humans davant d'una situació, la que sigui, està fent un discurs feixista. Dubtem molt que aquesta sigui la intenció de Margalida Prohens, perquè és dubtós també que tingui la més mínima idea de què és el feixisme, ni de res que no sigui l'arribisme més servil. Ella només veu que al capdavant del PP ara hi ha un nou líder que l'ha afavorida amb un càrrec i un plat de llenties, i que en conseqüència ha de repetir automàticament el discurs d'aquest líder, per impresentable que sigui. Prohens diu, per exemple: "Hi ha d'haver un punt mitjà entre deixar que aquestes persones, aquests infants, morin a la mar, i la política de papers per a tothom". No hi ha un punt mitjà entre matar una persona i una altra cosa. No hi ha res que faci mitjana amb la degradació de tota una societat que comporta el fet d'humiliar fins a l'extrem de matar, o deixar morir, una persona desvalguda. S'ha de solucionar el problema "en origen", repeteix la senyora Prohens, seguint Casado, o Salvini, o tots els dirigents xenòfobs d'aquesta Europa novament empestada de feixisme. En origen, com? "En origen", per a ells, vol dir confinar els migrants en presons i camps de concentració ("centres de desembarcament", en diuen) a l'Àfrica, com més endins millor.

Si és tan perillós el feixisme és perquè es presenta així, amb missatges que segons com poden semblar raonables (lluitar contra la màfia, regulació i control, tractament en origen) però que només serveixen per disfressar autèntiques atrocitats, com la de no garantir els drets humans. Si no es garanteixen els drets humans, les persones poden ser esclavitzades, prostituïdes, violades o assassinades, i a més amb tota la impunitat i sempre "d'acord amb la llei". És el feixisme banal, que fa entrar amb retòriques falses, de vegades fins i tot amables, el virus de la degradació no tan sols política i social, sinó també humana.