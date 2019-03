13/3: Una alcaldada

La decisió de fer treure llaços grocs i estelades perquè són símbols partidistes que contaminen el procés electoral em sembla una alcaldada. Només s’entén si la Junta Electoral –que comparteix alguns jutges amb el tribunal de la causa contra el Procés– creu que l’independentisme és delicte. Els llaços i les estelades no són símbols de partit. El llaç és un símbol transversal de molta gent que expressa la demanda d’alliberament dels presos polítics. L’estelada, el símbol dels qui desitgen una Catalunya independent, i d’aquests n’hi ha a molts partits. ¿Són símbols de part? Sí, esclar. Com tots. Fins i tot aquells que la llei imposa com a símbols de tots, encara que no tothom els consideri com a propis. Suposo que la bandera republicana és un símbol de part: llavors també deu ser-ho la monàrquica, d’una altra part. I és un símbol de part una creu o una imatge religiosa i ningú no ho ha considerat mai propaganda electoral, ni quan es presentava la democràcia cristiana. Ni la llibertat dels presos ni la independència de Catalunya són un programa electoral. Són demandes cíviques d’una part rellevant de ciutadans. Si es considera que expressar una demanda cívica contamina les eleccions, caldrà treure moltes més coses de molts més edificis.