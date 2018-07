26/7: Canviar la llei

En democràcia, és aberrant que hi hagi limitacions en la presència a l’espai públic de simbologia política (excepte si crida explícitament a la violència) i que només pugui ser-hi present la simbologia oficialista. Representa que els tribunals acaben d’ordenar que a l’espai públic a Catalunya no s’hi puguin posar estelades ni símbols independentistes, que només hi pot haver els símbols oficials. Diuen que és el que diu la llei. Si és així, cal canviar la llei immediatament. Si una llei contradiu un principi bàsic de la democràcia, el que toca és canviar la llei, no pas renunciar al principi bàsic de la democràcia. O canviar-ne la interpretació, si la llei és prou ambigua. Prohibir la presència a l’espai públic dels símbols independentistes com les estelades seria procedir a una il·legalització de fet de l’independentisme, impedint la seva expressió, que no seria compatible ni tan sols amb els principis constitucionals, que neguen el dret a la independència, però no poden negar el dret a l’independentisme, al desig polític d’independència i a la seva expressió pacífica. Si la llei és dolenta, cal canviar-la. I ara hi ha al Parlament espanyol una majoria suficient per canviar-la. La majoria que va permetre una moció de censura.