15/3: Gota a gota

SENTÈNCIA rere sentència, gota a gota, l’opinió pública europea -i l’espanyola, quan algú l’hi explica!- va rebent inputs que erosionen la imatge que es presenta d’Espanya com una democràcia modèlica. La sentència del Tribunal dels Drets Humans contra la justícia espanyola -Constitucional inclòs!- per la condemna a presó per cremar fotos del rei és una d’aquestes gotes. No és la primera. Tampoc no serà l’última. No és que diguin que Espanya és una dictadura, que no ho és. Però potser camina cap a una dictablanda. I no tan sols per la seva reacció davant de la qüestió catalana, tot i que és el que li ha permès descarar-se més, amb el suport d’aquella opinió pública i publicada que creu que al bé superior de la unitat espanyola se li poden sacrificar totes les garanties democràtiques. Al sobiranisme li és imprescindible la constatació de la baixa qualitat de la democràcia espanyola per tal de fer-se entendre. La seva via de sortida passa necessàriament perquè Europa -i els demòcrates espanyols- dubti de la plena democràcia espanyola. Va passant, però molt a poc a poc. Tant, que potser quan arribin les sentències definitives l’Estat ja haurà aconseguit desmantellar el sobiranisme. O el sobiranisme ja haurà aconseguit desmantellar-se tot sol.