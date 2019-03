21/3: La Guàrdia Civil acusa

La Guàrdia Civil va venir a Catalunya a salvar Espanya a garrotades la tardor del 2017. La Guàrdia Civil ha anat ara al Suprem a completar la feina: en aquests moments, l'única cosa que sustenta una acusació de rebel·lió són els informes i les declaracions dels membres de la Guàrdia Civil. Unes declaracions que entren en contradicció amb altres testimonis i que quedarien desmentides per les imatges dels fets que el tribunal ha impedit utilitzar com a contrast de les seves versions. Fa la sensació que l’Estat fa servir la Guàrdia Civil com a punta de llança en una operació per escapçar l’independentisme català. Però si hem de fer cas de les declaracions en el judici dels membres del govern del PP –que no sabien res ni recordaven res– i del mateix Pérez de los Cobos, a més de ser la punta de llança, la Guàrdia Civil en seria també el motor. Aquest desmesurat protagonisme d’un cos armat, de naturalesa militar, no és una bona notícia per a la imatge de la democràcia espanyola. Que sigui l’actor principal en un conflicte polític, que la seva paraula sigui pràcticament l'única prova de l’acusació, no sembla el més propi d’una dinàmica democràtica. I permetria preguntar-se, després del que s’ha sentit al Suprem: a Espanya, qui mana?